Украинский волонтер Диана Макарова раскрыла подробности своей тяжелой болезни, передает Politeka.net со ссылкой на ее Facebook

По словам Макаровой, ей предстоит операция. Операция должна была быть срочно проведена еще неделю назад, однако противопоказания не дали этого сделать.

“Как оказалось, за последние месяцы я отрастила в себе опухоль размером с мамонта, ну, разве мамонтенка подросткового возраста. Поэтом и было так тяжело ходить последние месяцы”., - написала она.

Макарова добавила, что опухоль даже успела прирасти к внутренним органам. Она отметила, что до какого-то момента не чувствовала серьезных проблем со здоровьем, однако потом организм начал давать сбои, а врач сообщил, что “вы сплошная патология”.

Женщина отметила, что знала про опухоль и раньше. “Но у нас выдалась нелегкая осень, смотри наши отчеты фронтовой работы, также был насыщенным Декабрь, фронт требовал помощи”, - написала Диана.

Также она оставила номер своей карточки для желающих помочь, поскольку, несмотря на усилия врачей, “деньги текут как вода”.

Украинцы оставили под сообщением сотни комментариев с поддержкой Дианы.

“Молюся! Ангела хранителя! Господь дай успіх врачам!”, “Одужуйте швидше! Допомога допомогою, але про себе дбати потрібно теж! Бажаю щоб цей період був секундним та як сон! Все буде добре!”, “Нехай Матір Божа допомагає вам в таку тяжку годину.Все буде добре.”

Несмотря на тяжелую болезнь, женщина не забыла упомянуть о потребностях фронта. Также она отчиталась о проделанной за последнее время работе и на какие потребности армии пошла помощь украинцев.







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