Андрей Евгеньевич Пещерин — "подпольный Корейко" и депутат-прогульщик из Киевского областного совета.

Биография

Андрей Евгеньевич Пещерин родился 25 июня 1972 года в городе Мариуполь Донецкой области.

Образование

Андрей имеет два диплома о высшем образовании. В 1989 году он получил диплом инженера-технолога в Киевском национальном политехническом университете. В 2002 году Пещерин стал дипломированным юристом после обучения в Киевском национальном университете им. Т. Г. Шевченко.

Семья

Киевский депутат облсовета женат. Супругу зовут Оксана. Она имеет долю в уставном фонде:

ООО “Спортивное объединение “Молодая страна” (100%, образование в сфере спорта и отдыха);

производственное предприятие “Пещерин” (50%, производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов и напитков, переработки табака);

частное предприятие “Пещерин” (50%, предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества);

фермерское хозяйство “Сувид” (31,67%).

У супругов есть сын Андрей. Он тоже имеет долю в фермерском хозяйстве “Сувид” (31,66%), а также занимается конным спортом.

Карьера

В октябре 1995 года Андрей был инженером, а также специалистом по продажам в “Представительстве “Норберт Шаллер Г.м.б.х.”. С января 1999 по март 2000 года он работал инженером в частном предприятии, которое носило его фамилию — “Пещерин”.

В апреле 2000 года Андрей возглавил ООО “Новое время”. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля часами и ювелирными изделиями. С октября 2010 по май 2011 года Пещерин был на госслужбе. Он занимал должность заместителя Вышгородского городского головы.

В июне 2011 года Андрей вновь стал директором ООО “Новое время”. Кроме того, он имеет долю (40%) в уставном фонде австрийской компании “N.V. Handels GmbH”, а также украинской — “Женева плюс” (50%, оптовая торговля часами и ювелирными изделиями). Он — руководитель отдела продаж в ПП “Пещерин”.

В 2015 году Андрей Пещерин стал депутатом Киевского областного совета от партии “Солидарность”.

До 2019 года он возглавлял комиссию по вопросам социально-экономического развития, промышленности, предпринимательства, торговли, регуляторной политики и внешнеэкономических связей, финансового обеспечения развития области и инновационно-инвестиционной политики.

30 мая 2019 года он стал главой комиссии по вопросам экологии, природопользования, водных ресурсов, ликвидации последствий аварии на ЧАЭС и других чрезвычайных ситуаций.

Компромат и скандалы

Согласно данным общественного движения “Честно” депутат Пещерин часто прогуливает заседания Киевского областного совета.

В декабре 2019 года депутат стал жертвой ограбления. В его киевский дом проникли воры и вынесли около тридцати драгоценных изделий из золота и несколько часов. В СМИ Андрея Пещерина тут же окрестили "подпольным Корейко", сравнив с персонажем книги "Золотой теленок".

По информации журналистов, “воры проникли в квартиру депутата, сломав замки”. Также отмечается, что “владелец жилья не сразу заметил вторжение и его последствия, он несколько дней не был в квартире”. Украинские медиа обратили внимание, что "в декларации депутата драгоценности не указаны".

Декларация

В марте (с уточнениями в апреле) 2019 года Андрей Пещерин опубликовал электронную декларацию о своих доходах за минувший год.

У депутата Киевоблсовета и его супруги есть двадцать своих земельных участков и один арендуемый. Участки находятся в Киевской, Черкасской и Львовской областях. У Пещерина в Киеве квартира (103,4 кв.м.), жилой дом (49 кв.м.) в селе Межирич на Черкащине, комплекс общественного назначение (688,3 кв.м.) в селе Сувид в Киевской области и торговый павильон-кафе (15,5 кв.м.) в селе Хотяновка Киевской области.

Из объектов незавершенного строительства Пещерин указал конноспортивный манеж (1730 кв.м.) и офис (880 кв.м.) в Киеве. Его жена владеет недостроенным жилым домом (290 кв.м.) в Сувиде.

На двоих у супругов Пещериных имеется целый табун лошадей в полтора десятка голов. Также депутат отметил в декларации, что владеет охотничьим карабином.

Оксана передвигается на автомобилях Toyota FJ Cruiser 2006 года выпуска и Range Rover Evoque 2013 года выпуска. У Андрея собственной машины нет. Зато он владеет двумя водными средствами, прицепом и краном.

За 2018 год Пещерин заработал в совокупности 1,2 миллиона гривен. Его жена - 707,6 тысячи гривен.

Денежные активы (банковские счета и наличные средства) киевский депутат предпочел в декларации не указывать. Зато задекларировал взятый в 2017 году кредит на сумму в 160 тысяч гривен.

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