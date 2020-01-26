Погода в Украине в воскресенье, 26 января, устроит всем настоящий праздник, поскольку термометры покажут "небывалые" градусы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, ветер будет западный и юго-западный, около 5-10 м/сек. Ночью стоит ожидать похолодания до 2-3 мороза. В Карпатах до 9 ниже нуля.

Днем средняя температура по стране будет 1-6 тепла, а на юге Украины столбики термометров покажут целых 9 градусов по Цельсию.

В Киеве и области, утверждают синоптики, будет тепло и облачно. Но без осадков. Днем ожидается 3-5 градуса тепла. Ночью же будет похолодание до 0 градусов.

Как сообщалось ранее, данные Центральной геофизической обсерватории говорят о том, что самая высокая температура 23 января в Киеве была зафиксирована в 1899 году и составила 9° тепла, то есть более ста лет такого жаркого января не было в Украине. Самую низкую зафиксировали в 1942 году, когда этого дня было 26° мороза.

24 января без осадков не ожидается. Возможны лишь мокрый снег и гололед на дорогах на севере Левобережья.

Температура ночью 0-5° мороза, на Закарпатье, Прикарпатье и в восточных областях -4-9°, в горных районах до 13° мороза; днем 24 января передают 0-5° тепла, на западе и юге страны до 8° тепла. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/сек.

Киеве в пятницу будет без осадков, ветер западный 7-12 м/с, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.

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