Трагедия произошла на Донбассе

26 января на востоке Украины погибли двое бойцов ООС. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на пресс-службу президента страны:

«…погибли сразу два наших парня. Один во время обстрела, второй – подорвался. Это означает, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо стараться ее завершить».

В сообщении от имени гаранта отмечается, что в этом году уже одиннадцать украинских военных погибли в боях:

«Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память».

Как стало известно ранее, молодой командир ВСУ Антон Хоба героически погиб в зоне ООС.

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. От имени жителей Шосткинского объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью героя и молимся за упокой его души".

Известно, что Хоба родился в 1992 году. На передовой молодой человек был с 2015.

Ранее мы писали о том, что в зоне боевых действий на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 23-летнего военнослужащего из одесской бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.

«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении. Отмечается, что погибшему было 23 года.

Напомним и о том, что 20 января от пули снайпера погиб боец Василий Муха.

"К сожалению, у нас опять потери. 20 января в 19:45 в зоне ООС в Донецкой области во время вражеского обстрела, открыв огонь в ответ из пулемета, от пули снайпера погиб младший сержант, командир отделения 37 ОМПБ "Запорожье" 56 ОМПБр, Муха Василий Николаевич".

По словам чиновника ОГПУ, Василию Муху воспитывал отец и когда началась война, он работал строителем на севере Российской Федерации. Мужчина вернулся в Украину и пошел добровольцем в военкомат, хотя ранее в армии не служил. Прошел службу по мобилизации в 92 бригаде.

"Был разведчиком, воевал возле Катериновки, Марьинки. Овладел саперным делом. Дважды продолжал контракт, чтобы остаться на передовой, последний контракт подписал 19.01.2019. Остался отец. Похороны 23 января в селе Пески-Радковские. Вечная память Герою!", - идет речь в сообщении в Facebook.

Напомним, молодой боец отдал жизнь за Украину: трагические подробности

Как сообщала Politeka, оккупанты получили по зубам от ВСУ за минометный ад: «большие потери», детали.

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