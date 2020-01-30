Умер первый министр юстиции, бывший глава Верховного Суда Украины Виталий Бойко
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета". Бойку было 82 года.
Бойко называют знаковой фигурой в истории украинской правовой системы. Как председатель ЦИК Украины по выборам народных депутатов он открывал первое пленарное заседание Верховной Рады Украины I созыва, входил в состав Совета при президенте Украины по вопросам реформирования судебной системы Украины, был одним из организаторов Союза юристов Украины и инициаторов осуществления в государстве судебно-правовой реформы.
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В 1990-1992 годах Бойко был первым министром юстиции Украины и параллельно исполнял обязанности главы Центральной избирательной комиссии. Занимался организацией первых выборов президента Украины, проведением Всеукраинского референдума по вопросу независимости.
В 1993-1994 годах был послом Украины в Молдове.
21 декабря 1994 года Бойко избрали главой Верховного Суда Украины. На этой должности он находился до своей отставки в октябре 2002 года.
В 2009 году был избран главой Высшей квалификационной комиссии судей.
Причина смерти Виталия Бойко и другие подробности не сообщаются.
Ранее сообщалось, что умер премьер-министр, который в свое время занимал обязанности президента. 6 ноября 2019 года в Чехии скончался знаменитый Ян Страски. Политик был последним премьер-министром распавшейся Чехословакии.
Как известно, Чехословакия распалась 1 января 1993 года. Страски был чехословацким премьером со 2 июля по 31 декабря 1992 года. А с 20 июля, после отставки с тогда действующего президента страны – стал исполнять обязанности гаранта.
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