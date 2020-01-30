Из-за эпидемии смертельного коронавируса в Китае продавцы, торгующие товарами производителей из КНР и других стран на глобальной виртуальной площадке AliExpress, остановили доставку товара

В частности, сообщения об отмене посылок начали получать киевляне, сообщают "Вести.ua".

"Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем денежные средства как можно быстрее", - пишут продавцы товаров.

Отмечается, что за первые 10 месяцев 2019 года в Украину почтой доставили более 20 миллионов отправлений из Китая. Основную их часть составляют именно товары, приобретенные на AliExpress. Украинцы часто заказывают товары из Китая напрямую из-за их низкой цены.

Напомним, ранее появилось сообщение «Укрпочты», в котором украинцев призывали не бояться распространения коронавируса через посылки.

В сообщении предприятия отметили, что Всемирная организация здравоохранения пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы.

Этому предшествовало появление в сети информации о том, что все посылки из Китая будут якобы сжигать.

Добавим, что по состоянию на начало суток 30 января количество случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае выросло до 7 771.

Общее число случаев в мире возросло почти до 8 000 - и приблизилось к общему числу инфекций во всем мире во время вспышки Sars в 2002-03 годах.

Увеличилось и количество погибших от коронавируса. По состоянию на утро четверга эпидемия унесла жизни уже 170 человек. За день число погибших выросло на 38 человек, все они из Китая.

Напомним, в Одессе вводятся экстренные меры из-за коронавируса, названы главные зоны риска, на 7 километре переполох.

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