В случае смерти пенсионера, родственники получают пособие в размере 2 пенсий умершего
Об этом сообщает РИА-МЕЛИТОПОЛЬ.
Согласно украинским законам, родственники умершего пенсионера имеют право на получение пособия в размере 2 пенсий умершего.Также государство выплатит недополученную пенсию, если она была. Об особенностях законодательства в этой сфере рассказала начальница Мелитопольского отдела обслуживания граждан Главного управления ПФУ в Запорожской области Светлана Христова.
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Чтобы получить помощь на погребение, в органы ПФУ должны обратиться родственники, которые проживали с усопшим. Такое заявление нужно подать в срок до 6 месяцев после кончины пенсионера. Впрочем, эти деньги все равно не пропадают, заверила чиновница. Даже если родственники обратились в ПФУ позже, они получат это же пособие, но уже вместе со вступлением в наследство.
Родственникам заранее нужно позаботиться о подготовке документов. Нужно собрать свидетельство о смерти пенсионера, а также паспорт, ИНН родственника, которому будут начислять средства.
Также родственник должен предоставить документ, который удостоверяет факт, что именно он похоронил пенсинера либо проживал с ним. В некоторых случаях, при согласии родственников, похоронные бюро заключают договора с родственниками умерших. Согласно такому соглашению, бюро может взять расходы на погребение на себя, а потом компенсируют затраты, лично получая пособие.
Также родственники имеют право получить недополученную пенсию. "Если человек, допустим, умер 5 числа, а пенсию он получал 10 числа, он имеет право на эту пенсию, она называется недополученной", - сказала Светлана Христова.
Важный момент, что получить пенсию могут только родственники, которые проживали с умершим, либо же наследники уже при вступлении в наследство.
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