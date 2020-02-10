Международные перевозчики проведут масштабный митинг возле Дома Правительства

Судя по странице мероприятия в Фейсбук, оно пройдет 12 февраля. Ранее дальнобойщики также грозились объявить забастовку из-за нововведений власти. Они недовольны новой системой выдачи разрешений на перевозки, из-за которой на границе постоянно образуются огромные очереди, так как разрешения приходится ждать сутками.

По новой системе всю квоту разрешений на перевозку, которую Украина получает от других стран, разделили на 12 месяцев, включая и дефицитные разрешения для стран, куда выдается ограниченное количество квот в год. В результате перевозчики жалуются на то, что месячную квоту теперь раздают за две недели, после чего людям приходится становиться в очереди и ждать по несколько дней.

40% разрешений остаются в свободном доступе, а остальные – для электронного бронирования. При этом дальнобойщики жалуются, что такая система не работает.

В связи с этим они решили объявить всеукраинскую забастовку до тех пор, пока правительство не решит эту проблему.

Ранее мы писали о том, что украинцы выступили против снятия моратория на продажу земли. Сообщалось, что утром 15 января, киевляне вышли на акции протеста против "земельной реформы".

Протестующие оперативно перекрыли улицу Институтскую на перекрестке с улицей Липской. Они вышли на акцию протеста с плакатами против снятия моратория на продажу земли.

Также можно было увидеть и плакаты с критикой в адрес действующего министра экономики Тимофея Милованова, который поддержал эту реформу.

Сообщалось о пострадавшем в результате акции протеста.

"По одной из версий, пытавшийся прорваться через блокаду водитель задел протестующего автомобилем. По второй, митингующий сам прыгнул на капот автомобиля, чтобы привлечь внимание. Сейчас он получает медицинскую помощь", - говорилось в сообщении.

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