Красивые ручные поделки мастеров уже не кажутся такими сверхсложными, когда предоставлены пошаговые инструкции создания этих шедевров. Ориентируясь на фото и описание, даже в новичка получится сделать идеальный подарок.

Ежегодно День влюбленных встречается по всему миру 14 февраля. В 2020 году это пятница, что дает парам отличную возможность гулять допоздна. Но какой праздник без подарков, особенно сделанных своими руками. Такие поделки наполнены особой энергией, любовью и заботой. Они способны развеселить даже самого грустного человека, заставить улыбнуться, сделать его жизнь лучше.

Сердечка по технике оригами

Красивые сердечка можно сделать на подарок или для украшения дома, создания романтической атмосферы. Их можно просто вырезать из картона, но действительно запоминающимися станут поделки-оригами, которые имеют объем и совершенный внешний вид.

Повторяя каждое движение мастера, у вас получится создать действительно уникальный подарок, который вызовет массу эмоций. Сделать такой презент можно не только своей возлюбленной или возлюбленному, но также и членам семьи: маме, папе, сестричке, бабушке или дедушке.

Техник создания округлого сердца из бумаги много, и перед началом работы стоит ознакомиться хотя бы с несколькими.

Размер поделки, цвет и даже форма зависят лишь от фантазии автора. Можно просто воспользоваться техникой создания, как показано на примере, увеличив размер заготовки, или сменив цвета и текстуру картона. Таким методом можно смастерить красивую коробочку в виде сердца и поместить туда подарок.

Пошаговая инструкция создания сердечек

Материалами нам послужит плотная бумага двух цветов, ножницы, а также клей. Способ изготовления:

вырезаем два одинаковых прямоугольника;

одну сторону каждого прямоугольника закругляем, как показано на картинке;

вторую сторону режем на полоски;

складываем две части между собой под углом, переплетая полосы;

закрепляем полосы клеем.

Готово, вот такой результат мы можем достичь всего за несколько минут.

Создание объемных сердечек из фетра. Очень несложная процедура, для которой нам понадобится: фетр разных цветов, вата (можно использовать ватные диски или любой другой наполнитель), нитки, иголка, ножницы. Вспомогательными элементами будет выступать картон, мулине, ленточки, а также бисер и/или бусины. Порядок действий такой:

Вырезаем картонную заготовку (чтобы все было идеально ровно, можно распечатать шаблон). Используя заготовку вырезаем из фетра нужное количество сердечек (как по трафарету). Украшаем внешние стороны фетрового сердца какими-либо элементами: бусы, кружева, вышивка, ленты или пуговицы. Сшиваем низ сердца крепкими нитями или мулине. Сверху заполняем заготовку наполнителем (придаем объем). Дошиваем сердечко, прикрепляем сверху петельку, за которую можно подвесить подарок.

Отлично смотрится и гирлянда из сердечек, которой можно украсить дом или даже офис. Чтобы такую создать понадобится: фетр (цвета по желанию), иголка с нитками и ножнички. Способ изготовления:

Вырезаем два одинаковых прямоугольника из фетра и складываем их вместе. Прошиваем с одной стороны и выворачиваем наизнанку, чтобы спрятать шов и придать сердцу нужную форму (изгиб). Далее прошиваем вторую сторону. Как итог, должна получится трубка в виде продольного (вытянутого) сердца с одним швом снизу (второй завернут внутрь). Делим длинное сердце на ровные части и нарезаем. Нанизываем нарезанные сердечки на нить. Можно также повесить на веточку или приклеить к потолку/стене/холодильнику или телевизору.

Создать сердце можно еще проще: вырезаем из картона сердечко, и обматываем его толстой нитью. Это быстро и очень красиво, а еще, таких сердечек можно сделать очень много, на сколько нити хватит.

Создание атмосферы ко Дню влюбленных

Как создать много красивых сердечек мы уже знаем, но что еще нужно для атмосферы? Свечи, их можно купить готовые, или растопить воск и залить в формочки в виде сердец. Также стоит обзавестись вкусностями в виде сердца, что очень сильно подчеркнет все настроение праздника. Например, можно испечь кексы, торт или пиццу в такой незамысловатой форме.

Создать атмосферу поможет музыка. Ее поисками стоит занятья заранее, и лучше скачать, чтобы в случае сбоев в сети, праздник не испортился. Обзавестись можно также летающими надувными шариками. И не стоит забывать о собственном позитивном настрое, поздравительных открытках, стихах и прозе.

Напомним, подарок на День святого Валентина: чем порадовать любимого человека и чего нельзя делать.

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