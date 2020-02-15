Наступают дни, которые лучше использовать для очищения организма

Об этом астролог и политический эксперт Влад Росс рассказал в комментарии журналистам, передает Главред.

Он отметил, что с 18 по 22 февраля – после того, как Солнце войдет в Рыбы и произойдет соединение Луны с Плутоном, Сатурном и Марсом в Козероге, наступит ужасный период.

Астролог предупреждает, что в эти дни ожидается упадок сил, будут наблюдаться склонность к унынию, депрессии и уходу в себя.

Но Влад Росс назвал этот "ужасный период" подходящим временем для очищения организма – можно начать соблюдать диету или уединиться и придерживаться голодания.

По мнению астролога, этот период также хорошо подходит для изучение важных книг и погружения в религию.

"…Благоприятны походы в церковь, очищение, в том числе огнем и водой. Не поленитесь в эти дни сделать тщательную уборку в доме, провести процедуры по очищению вашего жилища свечами, а также выбросить ненужные вещи", - посоветовал Росс украинцам.

Подытоживая, астролог добавил, что с 17 февраля и до конца месяца будет благоприятный период для того, чтобы вернуть любовь из прошлого и восстановить отношения.

Ранее мы рассказывали о том, для кого февраль станет счастливым месяцем. По словам астролога, текущий месяц окажется неимоверно удачным для людей, рожденных под знаками Рыб, Тельцов, Козерогов и Стрельцов.

В феврале мечты Рыб будут легко осуществляться. Они смогут создать прибыльный бизнес или же найдут профессию своей мечты. Удачными для них будут любые поездки и путешествия в этом месяце.

Стрельцам будет сопутствовать удача в сфере сфере энергий, высшего познания, духовности, творчества. Стрельцы смогут вести успешные рекламные кампании и наилучшим образом представят себя в обществе. Месяц будет для них очень насыщенным, с большим количеством новых возможностей и открытий.

Для Козерогов особенно удачной будет вторая половина февраля. Они сумеют многого достичь. Особенно это касается спортсменов и военных.

Что касается Тельцов, то они преуспеют в зарабатывании денег.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.