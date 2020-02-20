Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пройдет 14-дневную обсервацию вместе со всеми гражданами, которые в четверг были эвакуированы из Китая

Об этом глава МИНЗДРАВА сообщила на своей странице в Facebook.

«Я приняла решение присоединиться к людям в обсервации. Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальную страну», - написала Скалецкая.

Она отметила, что эвакуация была тщательно подготовлена, а в месте обязательной обсервации созданы безопасные условия, с учетом всех стандартов ВОЗ и практики стран, которые также осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

Скалецкая призвала украинское общество пересмотреть свое отношение к людям, которые были сегодня эвакуирован из Китая.

«Еще раз хочу подчеркнуть: эти люди – наши соотечественники, они нам не чужие. Мы живем в одной стране и должны заботиться об их здоровьи и безопасности, - отметила она. - То, что происходило сегодня, и паника и неприятие, негатив и агрессия очень меня впечатлили. Еще больше они поразили людей, эвакуированных из Китая. Поэтому прошу вас выразить им слова поддержки и благодарности за то, что они согласились провести в изоляции две недели ради безопасности нас всех».

Глава МИНЗДРАВА выразила надежду, что ее персональное поведение будет способствовать успокоению ситуации и примирению. «Это необходимо нам всем», - подчеркнула она.

Скалецкая также поблагодарила «всех, кто работал над эвакуацией и особенно – экипаж самолета, нашиих медиков и всю команду сопровождения, которые добровольно визвались осуществить эвакуацию и провести следующие 14 дней вместе со всеми в изоляции».

В конце своего сообщения министр обратилась к своей дочери: «И еще хочу обратиться к своей дочери, которой завтра исполнится 10 лет. Доченька, я тебя очень люблю и очень хотела отпраздновать этот важный день с тобой. Но так случилось, что мне надо быть в этот день не дома. Когда я вернусь, мы еще раз отпразднуем его с тобой. Обещаю!».