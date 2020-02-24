С 24 февраля по 1 марта в Украине будут отмечать большой праздник – Масленицу. Всю неделю принято готовить блины. Есть много интересных рецептов как для теста, так и для начинки. Мы расскажем вам, как сделать праздничное меню богатым и разнообразным.

Что же такое блинная Масленица и когда ее празднуют? История праздника уходит далеко в языческие времена. В древности жители Киевской Руси отсчитывали начало года с зимнего равноденствия, когда дни становились длиннее, а ночи – короче. Они устраивали гуляния с песнями, плясками и даже жертвоприношениями, чтобы прогнать зиму и ускорить приход весны.

Позднее православная церковь изменила значение праздника. Во-первых, она перенесла время празднования с марта на конец февраля. А во-вторых, приурочила к Великому посту. В 2020 году со 2 марта по 18 апреля христианам нужно строго поститься, нельзя есть мясо и любые продукты животного происхождения. С давних пор Масленица подготавливает верующих к этому испытанию.

Сейчас праздник отмечается за неделю до Великого поста. В так называемую Сырную седмицу люди отказываются от мяса, но все еще кушают молочные продукты. В том числе – масло. При этом весело празднуют, веселятся, ходят в гости и поздравляют друг друга с Масленицей. А в Прощеное воскресенье угощают друг друга и каются за свои поступки.

Но главное блюдо праздника – это блины. Они символизируют солнце. Такие же теплые, круглые и светлые. Есть даже народная примета: чем больше блинов поставят на стол – тем больше солнечных дней будет в дальнейшем году. Именно поэтому хозяйки обычно готовят большие горы, подают на стол с разными начинками. Но иногда возникает вопрос: что приготовить необычного и удивительного для застолья. Ниже собраны интересные, оригинальные и простые рецепты для празднования Масленицы.

Тесто для блинчиков

Блин – это прежде всего тесто. Как правило, его делают сладким, хотя это не обязательно. Для создания теста можно брать разные ингредиенты. Самые вкусные блинчики делаются из молока. Но его можно заменить ряженкой, сывороткой и даже водой. Вот лучшие варианты.

На молоке

Ингредиенты:

Четыре яйца

Литр молока

Мука – 0,5 килограмма

Растительное масло – примерно две ложки

Сахар – две ложки

По щепотке соды и соли

Яйца и сахар нужно взбить в отдельной миске. Потом нагреваем немного молока, подсаливаем для баланса, перемешиваем со взбитыми яйцами, постепенно засыпаем муку и тщательно смешиваем. Важно, чтобы не появилось никаких комков. Досыпаем немного соли, соды и растительного масло, продолжая мешать. Заливаем остатки молока и сильно взбиваем. Следите, чтобы тесто было не слишком жидким. Жарим на горячей сковороде до готовности.

На воде

Ингредиенты:

Вода — 500 мл

Мука — 320 граммов

Яйцо — две штуки

Растительное масло — 2 столовые ложки

Сахар — столовая ложка

Соль

Смешиваем яйца с сахаром, взбиваем, немного солим. Заливаем воду и еще раз перемешиваем. Просеиваем муку и не спеша добавляем в заготовку. Вот и все, осталась только выпечка. Блины из такого теста получаются диетическими и с дырочками.

На дрожжах

Ингредиенты:

Два яйца.

Молоко — 0,8 литра

Мука — 300 граммов

Растительное масло — две столовые ложки

Сахар — две столовые ложки

Сухие дрожжи — треть чайной ложки

Ваниль — две ложечки

Соль

Чтобы получить тесто из дрожжей, нужно взбить яйца и молоко с сахаром, добавить чуть-чуть соли. Все это взбиваем, понемногу добавляя муку. Когда масса станет однородной, засыпаем дрожжи, хорошо перемешиваем. Чтобы дойти, тесту нужно постоять. Через 15 минут заливаем подсолнечное или оливковое масло, тщательно мешаем. Добавляем стручки ванили, очищенные от семян. Можно печь. Следите, чтобы сковорода была не слишком раскалена, иначе дрожжевые блины будут с дырками.

На сметане

Ингредиенты:

Мука – два стакана

Два яйца

Сметана – три столовые ложки

Сахар – столовая ложка

Растительное – две столовые ложки

Вода – 2,5 стакана

Соль

Берем миксер или венчик, взбиваем яйца. Добавляем к ним муку, соль, сахар, масло, теплую воду и самое главное – сметану. Получается жидкое тесто, похожее на кефир. В этом случае сковородку нужно нагреть очень хорошо. Запекаем на растительном масле. Сметанные блины лучше всего подавать вместе с обычной сметаной. Так вкус будет максимально насыщенным.

На сыворотке

Ингредиенты:

Сыворотка — 250 мл

Мука — 4-5 столовых ложки

Сахар — столовая ложка

Одно яйцо

Разрыхлитель — 1/8 чайной ложки (на кончике ножа).

Растительное масло — две столовых ложки

Соль

Первым делом просеиваем муку и разрыхлитель, в ту же миску сыпем сахар и немного соли. Добавляем взбитое яйцо. Заливаем сыворотку и размешиваем до однородной структуры. Лучше всего воспользоваться венчиком. Затем добавляем масло и снова перемешиваем. Жарить нужно на хорошо разогретой сковородке, смазанной маслом. Когда блинчик стал золотистого цвета, можно переворачивать или снимать.

На ряженке и кукурузной муке

Ингредиенты:

Стакан ряженки

Стакан молока

Стакан кукурузной муки

Сахар – чайная ложка

Масло кукурузное – 2-3 столовых ложки

Два яйца

Сода и соль

Смешиваем ряженку, муку, сахар и чуть-чуть соли. Когда тесто немного постоит, добавляем щепотку соды. Взбиваем яйца, медленно заливая в них горячее молоко. Тщательно смешиваем обе заготовки и добавляем масло. Печем на горячей сковороде.

Рецепты начинки для блинов на Масленицу

Одни блины есть быстро наскучит. Неважно, сладкие они, диетические или соленые. Чтобы создать неповторимое меню – нужно экспериментировать с начинками. Заворачивать в блины нужно что угодно, даже самые необычные продукты. Предлагаем несколько простых вариантов с фото.

Чесночно-творожный крем

Ингредиенты:

Одной яйцо

Два зубчика чеснока

300 граммов творога

Растительное масло – три столовые ложки

Творог – 100 граммов

Сыр

Укроп, соль, перец

В творог добавляем взбитое яйцо, соль, перец, мелко нарезанные чеснок и укроп. Немного укропа и специй можно насыпать в тесто для пряного вкуса. Размешиваем, пока не получится кремообразная масса. Чтобы крем без труда распределялся по поверхности, его нужно намазывать, пока блинчики не остыли. Блины с начинкой выкладываем на противень, поливаем маслом с чесноком, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Сливочно-ягодная начинка

Простой и быстрый рецепт. Нужна малина, ежевика и смородина – свежие или замороженные. Можно использовать и другие ягоды, но это сочетание очень вкусное. Замешиваем два стакана жирных сливок с сахаром и ванилином. После этого добавляем ягоды.

Начинка с грибами и сыром

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 граммов

Одна луковица

Две дольки чеснока

Сливочное масло – одна столовая ложка.

Голубой сыр – 100 граммов

Сливки – 3-4 столовых ложки.

Портвейн “Массандра” – 2 столовые ложки

Твердый сыр — 50 граммов

Тмин, орегано, черный перец, соль — по вкусу

Нарезаем луковицу, чеснок и грибы. Обжариваем лук и чеснок на сливочном масле до золотистого цвета. Добавляем грибы, соль, перец, тмин, орегано, половину сливок, голубой сыр, нарезанный маленькими кубиками, портвейн. Хорошенько смешиваем ингредиенты и немного тушим на сковороде.

Готовую начинку заворачиваем в блины, которые тут же выкладываем в форму, поливаем сливками и трем сверху твердый сыр. Запекаем в духовке при 180 градусах около 10-15 минут.

Начинка с сыром и тыквой

Ингредиенты:

Тыква – 400 граммов

Оливковое масло – 15 мл

Овощной бульон – 100 мл

Укроп, петрушка, кинза или другая зелень – 50 граммов

Мягкий сыр (например, брынза или фета) – 50 граммов

Тыкву нарезаем маленькими кубиками и обжариваем с маслом на небольшом огне, пока не появится золотистая корочка. Затем нужно залить овощной бульон и протушить 10 минут. Тыквенные кубики должны стать мягкими. Сливаем жидкость. Мелко нарезаем зелень и сыр, смешиваем с тыквой. Лучше всего заворачивать в форме конвертиков.

Начинка с сыром и семгой

Хоть на Масляницу не принято есть мясо, но рыба считается постным продуктом. Поэтому можно использовать ее для начинок к блинам. Вот один из рецептов.

Ингредиенты

Сыр маскарпоне – 300 граммов

Копченая семга – 300 граммов

Дижонская горчица – две чайные ложки

Лимонный сок, соль, перец

Нарезаем рыбу маленькими кусочками. Смазываем каждый блинчик горчицей и маскарпоне, а сверху укладываем ломтики семги. Приправляем солью, перцем и лимонным соком. Заворачиваем рулетиками.

Напомним, Масленица 2020: история, традиции, народные приметы, когда праздновать и чего нельзя делать.

Как сообщала Politeka, почему на Масленицу пекут блины и что они символизируют.

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