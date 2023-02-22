Масленица – это религиозный праздник, который приходится на последнюю неделю перед Великим постом в православной и греко-католической церквях. В 2023 году Масленица празднуется с 20 по 26 февраля.



Что такое блинная Масленица и когда ее празднуют? История праздника уходит в далекие языческие времена. В древности жители Киевской Руси отсчитывали начало года с зимнего равноденствия, когда дни становились длиннее, а ночи – короче. Они устраивали гуляния с песнями, плясками и даже жертвоприношениями, чтобы прогнать зиму и ускорить приход весны.

Позже православная церковь изменила значение праздника. Во-первых, она перенесла время празднования с марта по конец февраля. А во-вторых, приурочила к Великому посту во время которого христианам нужно строго поститься, нельзя есть мясо и продукты животного происхождения. С давних пор Масленица готовит верующих к этому испытанию.

Сейчас праздник отмечается за неделю до Великого поста. В так называемую сырную седмицу люди отказываются от мяса, но все еще едят молочные продукты. Среди них – масло. При этом весело празднуют, веселятся, ходят в гости, поздравляют друг друга с Масленицей. А в воскресенье угощают друг друга и раскаиваются за свои поступки.

Но главное блюдо праздника – это блины. Они символизируют солнце. Такие же теплые, круглые и светлые. Есть даже народная примета: чем больше блинов поставят на стол – тем больше солнечных дней будет в следующем году. Именно поэтому хозяйки обычно готовят большие горы, подают на стол с разными начинками. Но иногда возникает вопрос: что приготовить необычного и удивительного для застолья. Ниже собраны интересные, оригинальные и простые рецепты для празднования Масленицы.

Тесто для блинчиков

Блин – это прежде всего тесто. Как правило, его делают сладким, хотя это не обязательно. Для создания теста можно брать разные ингредиенты. Самые вкусные блины делаются из молока. Но его можно заменить ряженкой, сывороткой и даже водой. Вот лучшие варианты.

На молоке

Ингредиенты:

Четыре яйца

Литр молока

Мука – 0,5 килограмма

Растительное масло – примерно две ложки

Сахар – две ложки

По щепотке соды и соли

Яйца и сахар нужно взбить в отдельной миске. Затем нагреваем немного молока, подсаливаем для баланса, перемешиваем со взбитыми яйцами, постепенно засыпаем муку и тщательно смешиваем. Важно, чтобы не появилось никаких комков. Высыпаем немного соли, соды и растительного масла, продолжая замешивать. Заливаем остатки молока и сильно взбиваем. Следите, чтобы тесто было не очень редким. Жарим на горячей сковороде до готовности.

На воде

Ингредиенты:

Вода - 500 мл

Мука - 320 граммов

Яйцо – две штуки

Растительное масло - 2 столовые ложки

Сахар – столовая ложка

Соль

Смешиваем яйца с сахаром, взбиваем, немного солим. Заливаем воду и снова перемешиваем. Просеиваем муку и не спеша добавляем в заготовку. Вот и все, осталась только выпечка. Блинчики из такого теста получаются диетическими и с дырочками.

На дрожжах

Ингредиенты:

Два яйца.

Молоко – 0,8 литра

Мука – 300 граммов

масло две столовые ложки

Сахар две столовые ложки

Сухие дрожжи – треть чайной ложки

Ваниль – две ложечки

Соль

Чтобы получить тесто из дрожжей, нужно взбить яйца и молоко с сахаром, добавить немного соли. Все это взбиваем, понемногу добавляя муку. Когда масса станет однородной, засыпаем дрожжи, хорошо перемешиваем. Чтобы дойти, тесту нужно постоять. Через 15 минут заливаем подсолнечное или оливковое масло, тщательно размешиваем. Добавляем стручки ванили, очищенные от семян. Можно печь. Следите, чтобы сковорода была не слишком раскалена, иначе дрожжевые блины будут с дырками.

На сметане

Ингредиенты:

Мука – два стакана

Два яйца

Сметана – три столовых ложки

Сахар – столовая ложка

Растительное – две столовые ложки

Вода – 2,5 стакана

Соль

Берем миксер или венчик, взбиваем яйца. Добавляем к ним муку, соль, сахар, растительное масло, теплую воду и самое главное – сметану. Выходит жидкое тесто, похожий на кефир. В этом случае нужно нагреть очень хорошо сковородку. Запекаем на растительном масле. Сметанные блины лучше всего подавать вместе с обычной сметаной. Так вкус будет очень насыщенным.

На сыворотке

Ингредиенты:

Сыворотка - 250 мл

Мука - 4-5 столовых ложки

Сахар – столовая ложка

Одно яйцо

Разрыхлитель – 1/8 чайной ложки (на кончике ножа).

масло две столовые ложки

Соль

Первым делом просеиваем муку и разрыхлитель, в ту же миску насыпаем сахар и немного соли. Добавляем взбитое яйцо. Заливаем сыворотку и размешиваем в однородную структуру. Лучше всего воспользоваться венчиком. Затем добавляем масло и снова перемешиваем. Жарить нужно на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом. Когда блинчик стал золотистого цвета, можно переворачивать или снимать.

На ряженке и кукурузной муке

Ингредиенты:

Стакан ряженки

Стакан молока

Стакан кукурузной муки

Сахар – чайная кровать

Масло кукурузное – 2-3 столовые ложки

Два яйца

Сода и соль

Смешиваем ряженку, муку, сахар и немного соли. Когда тесто немного постоит, добавляем щепотку соды. Взбиваем яйца, медленно заливая в них горячее молоко. Тщательно смешиваем обе заготовки и добавляем масло. Печем на горячей сковороде.

Рецепты начинки для блинов на Масленицу.

Одни блины быстро надоедают. Неважно, сладкие они, диетические или соленые. Чтобы создать неповторимое меню, нужно экспериментировать с начинками. Заворачивать в блины нужно что угодно, даже самые необычные продукты. Предлагаем несколько простых вариантов по фото.

Чесноково-творожный крем

Ингредиенты:

Одним яйцом

Два зубчика чеснока

300 граммов сыра

Растительное масло – три столовых ложки

Сыр – 100 граммов

Сыр

Укроп, соль, перец

В сыр добавляем взбитое яйцо, соль, перец, мелко нарезанный чеснок и укроп. Немного укропа и специй можно насыпать в тесто для пряного вкуса. Размешиваем, пока не получится кремообразная масса. Чтобы крем без труда распределялся по поверхности, его нужно намазывать, пока они не остыли. Блинчики с начинкой выкладываем на противень, поливаем маслом с чесноком, посыпаем сыром и отправляем в духовку на 10 минут при 180 градусах.

Сливочно-ягодная начинка

Простой и быстрый рецепт. Нужна малина, ежевика и смородина – свежие или замороженные. Можно использовать и другие ягоды, но это сочетание очень вкусно. Замешиваем два стакана жирных сливок с сахаром и ванилином. После этого добавляем ягоды.

Начинка с грибами и творогом

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 граммов

Одна луковица

Два зубца чеснока

Сливочное масло – одна столовая ложка.

Голубой сыр – 100 граммов

Сливки – 3-4 столовые ложки.

Портвейн "Массандра" - 2 столовые ложки

Твердый сыр - 50 граммов

Тмин, орегано, черный перец, соль - по вкусу

Нарезаем луковицу, чеснок и грибы. Обжариваем лук и чеснок на сливочном масле до золотистого цвета. Добавляем грибы, соль, перец, тмин, орегано, половину сливок, голубой творог, нарезанный маленькими кубиками, портвейн. Хорошенько смешиваем ингредиенты и немного тушим на сковороде.

Готовую начинку заворачиваем в блины, которые тут же выкладываем в форму, поливаем сливками и трем сверху сыр. Запекаем в духовке при 180 градусах около 10-15 минут.

Начинка с творогом, тыквой

Ингредиенты:

Тыква – 400 граммов

Оливковое масло – 15 мл

Овощной бульон – 100 мл

Укроп, петрушка, кинза или другая зелень – 50 граммов

Мягкий сыр (например, брынза или фета) – 50 грамм

Тыкву нарезаем маленькими кубиками и обжариваем с маслом на небольшом огне, пока не появится золотистая корочка. Затем нужно залить овощной бульон и протушить 10 минут. Тыквенные кубики должны стать мягкими. Сливаем жидкость. Мелко нарезаем зелень и сыр, смешаем с тыквой. Лучше всего заворачивать в форме конвертиков.

Начинка с творогом и семгой

Хоть на Масленицу не принято есть мясо, но рыба считается постным продуктом. Поэтому можно использовать ее для начинок к блинам. Вот один из рецептов.

Ингредиенты

Сыр маскарпоне – 300 граммов

Копченая семга – 300 граммов

Дижонская горчица – две чайные ложки

Лимонный сок, соль, перец

Нарезаем рыбу маленькими кусочками. Смазываем каждый блинчик горчицей и маскарпоне, а сверху укладываем кусочки семги. Приправляем солью, перцем и лимонным соком. Заворачиваем рулетиками.



