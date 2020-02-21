54-летний Глава правления Приватбанка Петр Крумханзл был замечен в субботу 15 февраля в Киеве на выступлении Цирка дю Солей в компании очень молодой спутницы

Судя по фото, девушка гораздо моложе банкира и вполне может быть несовершеннолетней, пишут "Политические известия в Украине".

На фото и видео зафиксирован момент, когда он ее сопровождал в дамскую комнату.

Ранее СМИ уже сообщали о беспорядочных связях Петра Крухманзла (https://antikor.com.ua/articl es/292630-kak_ukrastj_5_mlrd_ za_mesjats). Так, сообщалось что он проживал в Днепре с официанткой ресторана «Бартоломео» Катериной. При этом также в СМИ звучит информация, что в Днепре он имеет еще одну любовницу - речь идет о его личном секретаре Марии Стретович.

Параллельно в Киеве он состоит в отношениях с сотрудницей НБУ Катериной Жабской - вместе их не раз видели в элитном загородном комплексе «Sobi Club» в с. Хотяновка Вышгородского района.

Напомним, чех Петр Крумханзл возглавил Приватбанк в начале 2018 года. До этого он работал операционным директором Home Credit China. С 2008 года по 2011 год Крумханзл работал в Украине операционным директором "Райффайзен Банк Аваль", после чего вернулся в ЕС и занялся консалтингом в сфере финансовых услуг.