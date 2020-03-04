Украинский политик Николай Томенко сообщил о шевченкоедах, которые "делают" миллионы

Об этом политик рассказал на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, пишет znaj.ua.

Как-то один известный украинский ученый рассказывал мне, что в советские времена было своеобразное разделение среди литературоведов на шевченковедов и шевченкоедов. Первые изучали и пропагандировали творчество истинного Тараса Шевченко, вторые - зарабатывали премии и звания на "социалистическом Шевченко".

Так вот и сейчас продолжатели дела шевченкоедов приступили к новому и креативному прочтению нашего Шевченко.

Напомню, что во времена Януковича тогдашние шевченкоеды превратили здания Национального и Каневского Шевченковских заповедников на своеобразные современные банковские офисы и пытались выдать Тараса за друга российских олигархов и царей.

Сейчас же команда "создателя битвы экстрасенсов и законов о цензуре" Бородянского решили разобраться с Шевченковской премией. А поскольку большинство руководителей Министерства в предыдущей, довластной жизни пропагандировали скорее российский, а не украинский мир, то решили за бюджетные средства привлечь специалистов, чтобы их научили. Так, чиновники решили потратить миллион 115 тысяч наших бюджетных гривен на "новую концепцию и стратегию Национальной премии имени Тараса Шевченко. И учить украинцев за наши деньги будет единственный участник тендера - общество с ограниченной ответственностью "Ай эс ди групп"!

(Смотри информацию про этот тендер на Prozzoro).

Эти же "шевченкоеды" за бюджетные деньги проведут глубинные интервью с 20 деятелями и скажут, что нам дальше делать с премией Шевченко?!

Для информации.

Премии Тараса Шевченко ВСЕХ победителей за год составляют сумму в 1.2 миллиона грн.,то есть столько, как "новая концепция этой же премии от неизвестных " шевченкоедов"?!

И тут все живые и мертвые и нерожденные чиновники спрашивают: а что так можно было?