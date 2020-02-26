Cоветский и российский актер Эммануил Виторган заявил, что не ездит в Украину после "присоединения Крыма к РФ", поскольку это опасно



Об этом он рассказал в интервью российскому телеканалу.

По словам актера, в детстве и юности он часто приезжал в Одессу к родственникам, но после оккупации Крыма, в Украину он не приезжал.

"Я когда приезжал в Одессу, я не успевал за два месяца обойти всех. Буквально, мы не успевали с моим старшим братом, Володей, не успевали обойти всех за два месяца летних. Мы делали попытки, но нас предупреждают каждый раз. Вроде бы сначала соглашаются, а потом предупреждают, что, пожалуй, лучше пока не надо", - заявил артист.

Ранее российский певец, солист группы "Любэ" Николай Расторгуев призвал украинскую певицу MARUV "валить в РФ".

По его словам, "в Украине уже несколько лет происходит дебилизм и идиотизм", поэтому певице нечего там делать.

"Пусть она приезжает в Россию и занимается музыкой. У нее же наверняка здесь есть поклонники", – заявил он.

Также, украинский музыкант, фронтмен группы Kozak System Иван Леньо заявил, что границы Украины должны быть закрыты для всех российских гастролеров, пока не окончится война на Донбассе.

По его словам, война для каждого украинца стала определенным пределом. Ведь для любого культурного человека, который видит агрессию России против Украины, являются неприемлемыми любые отношения со страной-агрессором.

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