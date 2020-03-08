Вместе с природой на светлый праздник начала весны — 8 марта, расцветают и наши прекрасные девушки. Чтобы помочь им это осуществить, каждому мужчине потребуется проявить как можно больше внимания и заботы, подарить тепло и ласку. А сделать это позволит красивая проза.

Ежегодно в начале марта весь мир встречает Международный женский день. В бой вступают красивые подарки, прикольные поздравления в стихах и прозе, открытки, веселые тосты, слова любви, и всяческое проявление заботы со стороны мужчин. В 2020 году этот волшебный день Украина встретит в воскресенье, при этом, в понедельник также будет выходной день.

Мужчинам на заметку: поздравлять придется не только родных и близких, но и коллег по работе, учителей и даже случайных прохожих. Отсылать прозу нужно и теще, крестной, тете, в общим — всем. Поэтому стоит запастись прикольными вариантами поздравлений, ведь иногда нужные слова не приходят на ум.

Источник: lyagushka-trip.com

Поздравления с 8 марта для самых родных женщин

Любимой жене или маме не принято отправлять простые СМС, если не получается поздравить лично, лучше позвонить. Но и в этом случае придется находить красивые слова поздравления.

«Солнышко мое ясное, ты мой воздух, без которого нельзя жить, цветочек, которым можно любоваться вечность, нет в этом мире похожих на тебя! Ты своенравная и удивительная, нежная и ласковая, волшебный котенок, будь счастлива, улыбайся, дари нам этот яркий свет всегда».

Не забывайте, что в поздравлении важно использовать имя, желательно в ласкательной форме. Учитывайте особенности характера, ведь не всегда любимая может оценить чрезмерную нежность, и лучше использовать шутки.

«Дорогая! С 8 марта тебя! Ты самая необыкновенная и сумасшедшая особь женского пола, которую я знаю! Ты даришь мне уверенность в себе, помогаешь во всем, поддерживаешь. Без тебя этот мир не был бы таким прекрасным. Расцветай солнышко вместе с этой чудесной весной, набирайся позитива и просто будь счастлива!»

Если нужно отправить поздравление сестре, бабушке, тете, крестной или маленькой девочке, стоит подобрать более универсальный вариант прозы с небольшим концентратом ласкательных слов.

«Дорогая бабушка (сестренка/тетушка)! Спешу поздравить тебя с этим замечательным днем — 8 марта! Искренне желаю тебе всю жизнь только цвести как природа весной, не унывать по пустякам и знать главное — мы тебя любим, мы рядом! Делись своей восхитительной улыбкой с окружающими, ведь сегодня твой праздник! Ты самая крутая, обожаю тебя!»

Источник: mycrafts.ru

Если бабушка старенькая, стоит подбирать слова более тщательно, лучше приехать к ней и поздравить лично, провести некоторое время с ней, подарить что-то полезное и приятное.

«Родная, сегодня поздравляю тебя с 8 марта! Ты у меня самая лучшая и незаменимая, самая прекрасная и бесценная! Ты волшебница, которая подарила нам жизнь. Желаю тебе всегда быть счастливой и не унывать, ведь мы тебя любим!»

Не секрет, что женщины также поздравляют друг дружку. К примеру, свекрови обмениваются приятными открытками или поздравлениями в прозе, созваниваются и даже приезжают в гости. Таким родственникам лучше готовить не так красивые слова, как задорную вечеринку. При этому, все обязанности можно положить на мужа.

«С 8 марта тебя! Я очень рада, что жизнь свела нас вместе, ты веселая и интересная, красивая и умная. От чистого сердца желаю тебе быть счастливой, всегда радоваться жизни, осознавая, что твоя семья любит тебя!»

Источник: romashka-shop.by

Как лучше поздравить друзей и знакомых

Каждой женщине в день 8 марта хочется услышать огромное число поздравлений, почувствовать себя принцессой в центре внимания. Поэтому задача каждого парня осуществить эту сказку, отправляя поздравления не только своей девушке, но и подруге, учительнице, коллегам по работе и даже начальнице. Говорить приятные слова можно и женщине в магазине, и простым прохожим.

Для простой подруги лучше выбирать обобщенное поздравление, чтобы не создать «треугольник любви». Можно подчеркнуть ее светлый ум и красивую улыбку, чувство юмора или мощную жизненную позицию.

«Поздравляю тебя с 8 марта, днем женственности и красоты! Мне повезло, что я знаю такого талантливого человека, ты отзывчивая и честная, добрая и смелая, а самое главное — отличная подруга. Желаю тебе море счастья и позитива, быть всегда на волне удачи».

Отправляя поздравление учителю стоит подчеркнуть ее важность, что она дает самое ценное в информационном мире — знания. Можно сделать акцент на том предмете, в котором он силен, например, учителям геометрии написать такие строки: «вы как гипотенуза, всегда круче остальных катетов», или «никакая теорема не способна описать все ваши заслуги, вы аксиома гениальности и таланта».

«Дорогая (имя)! С 8 марта вас! Вы самая талантливая и уникальная учительница в мире! Вы несете не только знания, но и улыбки, счастье в наши жизни. Как талантливый педагог и просто замечательная личность, вы должны знать — вы у нас самая классная, и нет в мире лучше!»

Источник: ng.pl.ua

Не нужно бояться подчеркивать позитивные стороны тех, кого поздравляете. Женщине важно знать, что она хотя бы чем-то лучше остальных, красивее, умнее, талантливее. Конечно, больше всего она ценит комплименты, связанные с красотой. Но когда отправляется сообщение всем коллегам, которые в итоге (скорее всего), прочтут друг дружке свои «поздравляшки», лучше подготовить индивидуальные тексты, с разными комплементами.

«(Имя)! Поздравляю тебя с 8 марта! Ты уникальный и жизнерадостный человек, талантливый и отзывчивый! Желаю тебе не просто карьерного роста, будь счастлива в своем кабинете на Мальдивах в окружении десятка накаченных прислужников! Пусть твои мечты будут в шоке, от твоих возможностей!»

Чтобы поздравить просто прохожего или знакомую в супермаркете, не нужно затягивать, важно лаконично и емко подчеркнуть ее достоинства (например, «ты прекрасно выглядишь», «у тебя красивые глаза/волосы», «а ты умеешь стильно одеваться», «изысканные серьги» и т.д.), а также пожелать чего-то обобщенного: улыбок, счастья, всегда цвести как весенняя природа.

«Круто выглядишь, стильная и неотразимая! С 8 марта тебя! Успехов, удачи и побольше драйва тебе!»

Если коротко оформить поздравление не получается, разговор затянулся, можно вспомнить смешные анекдоты, прикольное событие в жизни.

Источник: de.best-wallpaper.net

Много парней также задаются вопросом: «как поздравить бывшую». Если это действительно стоит осуществлять, лучше не сыпать комплиментами, а сделать акцент на пожеланиях. В случае, когда хочется восстановить отношения, стоит подчеркнуть ее позитивные стороны, вспомнить, от каких комплиментов у нее появлялась улыбка.

«С 8 марта! Хочу искренне пожелать тебе быть счастливой, почаще улыбаться и верить в чудеса. Надеюсь, что твоя жизнь стала чуть более прекрасной и радостной. Ты прекрасный человек, оставайся такой всегда, несмотря ни на что!»

Иногда также приходится поздравлять тех людей, которых не очень хочется радовать приятными словами. В это случае лучше подобрать короткие официальные пожелания. Хотя бы на момент поздравления стоит забыть обиды и неприятности, быть искренним.

«Поздравляю с Международным женским днем! Хочу пожелать семейного тепла и благополучия, чтобы удача не покидала и здоровье было крепче стали».

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