Изменения стоимости на контрактное обучение в украинских вузах предусмотрено с 1 сентября 2020 года

Заместитель министра образования Егор Стадный пояснил, что нововведение затронет только популярные профессии – юристов, менеджеров, экономистов, дизайнеров и так далее, передает ZN.UA

В министерстве ожидают, что это простимулирует часть абитуриентов пойти на менее популярные направления – инженерию, естествознание и другие.

"Теперь мы говорим абитуриентам: "Контракт на право будет намного дороже, и нечего туда идти, потому что на рынке труда на одну вакансию юриста – 13 претендентов. Лучше пойдите на инженера, потому что в Министерство образования приезжают крупные корпорации и говорят, что не хватает именно инженеров", – заявил Стадный.

Отмечается, что изменения могут затронуть и частные вузы, но только если государство туда вкладывает какие-либо средства.

"Вскоре все частные университеты смогут получать государственный заказ, и как только до них дойдет хотя бы одна государственная гривня, они будут подчиняться правилу о нижней границе цены на контракт", – сообщил замминистра.

Контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство, в 2021 году – 70% и в 2022 году – 80%. Однако, по словам Стадного, уже сейчас есть множество учебных заведений, где цена на контракт превышает нижнюю планку. При этом, четко определить её невозможно – везде "минималка" будет разной. Где-то это будет 20 тысяч, а где-то – 18. Все зависит от того, какое государственное финансирование на одного студента получает вуз.

При этом, будут введены правила, сдерживающие поднятие нижней планки: если стоимость контракта выше, чем три средние зарплаты в области, то университеты могут не поднимать ее.

Отмечается, что происходит это и-за того, что реальная стоимость обучения выше, чем обычно платят контрактники. Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс грн.

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