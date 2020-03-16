Тысячи людей купились на схему легкого "заработка" с финансовой пирамидой замаскированной под ювелирную компанию B2BJewelry, которая ежедневно набирает обороты

Превращение денег в пепел - главная задача таких афер, пишет Hyser.

Реклама пирамиды в каждом областном центре страны и даже небольшом городке. За каждой ювелирный магазин, а в нем куча народа. И это еще не все - B2BJewelry есть в России и 15 магазинов в Казахстане.

«Компания будет еженедельно отдавать проценты. От 8 процентов и выше. Таких процентов не дает ни один банк», - заявляют сотрудники пирамиды.

Что же это за компания и какие проценты речь? Журналистка ТСН.Тижня Ирина Коваленко с коллегой, режиссером Денисом, по легенде идут на закупку ювелирки.

«Если вы покупаете в изделии серебро или золото, если вы покупаете покупку от тысячи гривен, за год вы зарабатываете 104 процента. Вы отбиваете сумму», - говорят продавцы.

На ювелирных изделиях сразу 2 ценники – стоимость, за которую покупаете украшение. Остальная сумма – которую вам вернут в течение года. Это кэшбек. Полная стоимость товара плюс 4 процента. Выгодный бизнес, не так ли? Вам фактически дарят украшения. Однако, гораздо выгоднее купить сертификат. Это вот такие бумажные прямоугольники, где нарисовано от одной до 27 тысяч гривен. На сертификаты большие проценты до 8 в неделю, а это 416 процентов годовых.

«Вы купили на 5 тысяч гривен, мы множемо на 8%, 400 гривен вы получаете каждую неделю. Одну пятницу мы пропускаем и множемо на 52 недели, получается 20 тысяч 800, вы от 5 тысяч зарабатываете за год», - убеждают продавцы.

И это еще не все, приводите друзей и получите дополнительные бонусы.

«Когда люди боятся, можно вложить тысячу гривен просто для проверки. Затем, если вы присоединяете кого-то из своих - жену, мужа, детей, потом друзей. То есть у вас растет сеть и у вас тоже от них приходят деньги. Мы вам даем деньги, за то что вы приводите людей», - добавляют продавцы.

Есть и расписанная система бонусов, в зависимости от того, на какую сумму сделано покупок вашей командой, то есть людьми, которых вы привели в проект, и сколько процентов вам за это начислят. Все выплаты перечисляют на вашу банковскую карту, интернет-кошелек или на кассу реального магазина.

В Днепре уже очереди стоят за выплатами наличными. «До 12-ти ночи стояли. Люди приходят с охоронами, с чемоданами, как угодно, чтобы деньги не проводить по банковским картам», - рассказывает одна из вкладчиц пирамиды.

Здесь можно передать привет налоговой. «Я впервые трусилась, боялась. Три тысячи положила. А потом думаю, которого я... и положила 20 тысяч», - говорит вкладчица.

Но журналисты ТСН не такие рисковые, поэтому для начала купили серебряные сережки за 1174 гривны. Рассчитаться можно и в валюте. Документы и не фискальный чек, который выдали, показали юристам, а сами серьги – на экспертизу.

«Простая работа, простые изделия, ничего сложного нет. Застежки фиксируют очень плохо. Надо будет немножко подогнуть их. Чисто работа и серебро. Примерно (стоят – ред.) 300 гривен - 400 гривен», - объясняет ювелир.

Все зависит, как магазин оценивает работу и насколько делает накрутку. С ней даже ювелир называет меньшую сумму, чем на ценнике. Пусть даже это действительно серебро указанной пробы с настоящими камнями.

И если с украшением, все более-менее понятно, то с документами все наоборот. Без идентификационного кода хозяйствующего предприятия и его полного названия на украинском языке.

«Этих реквизитов мы здесь не видим. Здесь такой красивый бланк с птичкой, какие-то печати. Но извините, у меня у ребенка игрушечные печати примерно вот такие. Здесь я вижу, что фактически какое-то физическое лицо взяло эти деньги себе», - говорит юрист Лаврентий Царук.

Даже на самой бирке есть юридические пробелы. «Должны быть реквизиты завода-производителя четкие. Здесь их нет», - добавляет юрист.

И еще одно серьезное нарушение закона – это расчет в валюте и отсутствие терминалов. То есть плати чем хочешь, доллары, евро и все с кэшем без какой-либо возможности понять, куда весь этот нал везут.

Есть все признаки пирамиды. И ювелирные украшения – всего лишь приманка, говорит финансист Эрик Нанимай. Потому что для начала людям дают подержать в руках что-то реальное, ценное.

«Смотри, ты можешь заработать на сертификате в 4, 5, в 8 раз больше. Зачем тебе золото? Вот где заработок, будь с нами партнером. Я вспоминаю Леню Голубкова с МММ», - подчеркивает аналитик.

На картонных бланках сертификатов – тоже никаких реквизитов. Ни слова о условия выплат и под какие проценты. «Любая пирамида существует до того времени, пока в нее зайдет последний дурак», - отмечает Нанимай.

Основатель проекта - винничанин Николай Гонта владелец ювелирной фабрики и этого сверхприбыльного бизнеса. «Этот бизнес действительно рентабельный. Мне удалось совместить огромную скорость продаж и этот же уровень маржи и это дает вот такие вот плоды», - говорит мужчина.

А сертификаты без каких-либо реквизитов, по которым платят бешеные проценты - обычные подарочные сертификаты, добавляет Гонта.

«Это просто подарочный сертификат. Это не документ. Его не покупают, сертификат - это эквивалент ювелирного изделия», - говорит бизнесмен.

Впрочем, прокуратура все-таки заинтересовалась деятельностью винничанина. Открыто уголовное производство. В частности установлено, что по счетам, открытым в банковских учреждениях на пользу БО «БФ «Зимородок», зачислялись денежные средства, как в виде благотворительных взносов от ряда физических лиц, в том числе в виде оплаты В2В сертификата.

Банковским учреждением установлено, что у бизнес-проекта «B2BJewelry» есть свой веб-сайт, на котором размещена информация, которая вызывает мотивированные подозрения в мошенничестве по схеме «финансовой пирамиды». Указанное свидетельствует о том, что участниками организованной группы, организован преступный механизм, который заключается в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, путем реализации ювелирных изделий через подконтрольных юридических и физических лиц – предпринимателей. Но основатель уверяет, что об этом не слышал. Признается, что уголовное дело имел в прошлом.

«Меня обвиняли в поддельных пробах, которую я ставлю на золото. Это приравнивается к фальшивомонетчикам. Изучайте документы. Ни одно изделие у меня никогда не было взято на экспертизу. Кто-то там, что-то написал», - говорит мужчина.

И уверяет, что бизнес абсолютно честный, в том числе и в России. И продолжает убеждать, что заботится о финансовом благополучии украинского населения.