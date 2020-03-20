Знаменитый французский астролог Мишель Нострадамус предсказал что-то похожее на эпидемию коронавируса

Об этом он писал в своих ежегодных катренах.

Давно известно, что коронавирус появился на рыбном рынке китайского города Ухань, а в предсказании французского астролога на 2020 год фигурирует именно рыба.

"Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, Форма ее, странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги", - говорится в пророчестве.

Сейчас ученые активно взялись за изучение трудов астролога. Они предполагают, что поскольку предсказания Нострадамуса не заканчивается на 2020 году, то у человечества есть надежда спасение.

Если верить пророчествам Нострадамуса, то спасение может прийти ближе к 2024 году.

"О какая дороговизна! Но два великих благодетеля /добряка/ принесут помощь отовсюду, по земле и по морю", - писал он.

Стоит отметить, что многие предсказания Нострадамуса сбылись и это доказано исторически. В частности, астролог предсказал аварию в Чернобыле, а также точное время своей смерти.

Ранее сообщалось, что знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предвидела опаснейшую болезнь, оставив предупреждение для человечества.

Ванга предупреждала, что в год пяти двоек должно произойти катастрофическое событие, которое встряхнет человечество. Также он отметил, что ясновидящая говорила, что в мире появится страшный вирус, который заберет миллионы жизней, но, когда же появится лекарство ей было неизвестно.

Напомним, расшифровано пророчество Нострадамуса об Украине, изменится все: «станет второй Мессопотамией».

Как сообщала Politeka, расшифровано древнее пророчество Нострадамуса: в мире воцарится хаос, победителем выйдет только одна страна.

Также Politeka писала, что Нострадамус предсказал фатальные события для человечества: что ждет мир в 2024 году.