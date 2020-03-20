Історія із одеситкою Ксенією Мараховською, яка ховає дитину від колишнього чоловіка і батька дитини, попри рішення суду і кримінальне провадження, набирає обертів.

З незрозумілих причин, жінка ховається від представників поліції та журналістів, які намагаються розібратися в цій історії, пише Вибір Медіа.

Справа в тому, що колись щасливе подружжя Ксенії та Павла Мараховського розпалося, після чого жінка та її матір почали інформаційні атаки на батька дитини: спочатку вони писали різні заяви до поліції, а тепер взагалі ховають малолітню дитину переховують від батька вже майже 2 роки.

Столичні журналісти спробували розібратися у ситуації. 17 березня представники ЗМІ намагалися розшукати Ксенію Мараховську в Одесі. Утім, всі спроби виявилися марними – за жодною із відомих адрес їх не знайшли. Телефони вимкнені, а сусіди розводять руками – мовляв ні жінку, ані її матір давно не бачили.

Представники одного з ОСББ повідомили, що, мовляв, недавно чули про обшуки, які мала проводити поліція. Тому Ксенія разом зі своєю матір’ю Елеонорою та хлопчиком переїхали до готелю. До якого – встановити не вдалося.

Днями Павло дізнався, що на нього написали чергову заяву – про моральне та фінансове насильство. Однак, правоохоронці до ЄРДР записувати її відмовилися, оскільки жодних доказів жінка надати не змогла.

Ще один цікавий факт – журналістам вдалося поспілкуватися з адвокатом Мураховської. Вона повідомила, мовляв про заяву нічого не чула. Таким чином, Ксенія самостійно її надрукувала та підписалася за адвоката.

Ситуація неоднозначна, адже чомусь Ксенія іде на контакт тільки з конкретними ЗМІ, які подають ситуацію з точки зору ображеної матері. Вона ж уже близько двох років переховує сина Ернеста від батька, ігноруючи рішення суду та опікунської ради.

Зауважимо, що попередні дії Ксенії та її матері були визнані неправомірними, а за фактом невиконання рішення суду проти жінки порушили кримінальне провадження.