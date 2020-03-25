Клиника Eurolab, которая принадлежащего телеведущему и бизнесмену Андрей Пальчевскому, заявила, что зафиксировала 12 позитивных случаев выявления короновірусу. Из них 6 положительных случаев было выявлено при использовании экспресс-тестов, и еще 6 - обнаружены методом ПЦР в немецкой лаборатории.
Как сообщает Знай.юа, об этом говорится в открытом письме медперсонала Eurolab к киевлянам и мэра столицы Виталия Кличко.
В Eurolab заявляют, что медицинский центр не разглашает данные о пациентах, но о положительных результатах тестов они сообщили санитарные органы Украины установленном порядке, а всю необходимую документацию о пациентах передали в соответствующие органы.
Вместе с тем, медицинские работники Eurolab отчитались о ценах на проведенные тесты. Так, лабораторные исследования, которые проводились в немецкой клинике метолом ПЦР стоили 16 000 грн. Цена тестов зависела от стоимости исследования в Германии, поскольку в Украине частные клиники не имеют возможности проводить тестирование методом ПЦР.
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Что же касается экспресс-тестов, которые выполнялись в Eurolab, то их закупочная цена составляет 600 грн, отмечают в Eurolab.
"Поэтому вопрос к власти - почему в Украину не были завезены тесты по доступным ценам для работы в лабораториях?", - задают вопрос сотрудники Eurolab.
В медицинском центре уверены, что преследование клиники Eurolab связано исключительно с попыткой "некоторых органов власти и некоторых персоналий от власти" скрыть правдивую информацию о коронавирус.