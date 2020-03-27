Это будут не те, кого народ наделил полномочиями

Украина, которая погружается в пучину хаоса и кризиса, все еще имеет шанс на спасение, и люди, которые вытянут ее из бездны, – не в кабинетах власти

Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политтехнолог Михаил Подоляк, передает Politeka.

Новая Украина появится вопреки государству, в котором сейчас во власти «запойные мародеры» и «талантливые менеджеры».

«Они успели уже распродать многое из средств защиты и включили традиционный «режим дурака», превращая магазины в центры спекуляции. Но государства (как эффективного регулятора) ведь давно нет у нас. И мы это прекрасно знаем», – подчеркивает Подоляк.

Страной управляет группа людей, которые, по мнению политтехнолога, «с ума сходят от личного страха».

«Оно (государство) все ещё сссучит лапками, пытаясь отстоять своё монопольное право брать с нас деньги за не/оказанные услуги. Оно упорно делает вид, что стремительно нарастающие расходы должно нести только общество, а государство (группа ушлых) должно остаться при своих ништяках. Оно растеряно и раз за разом принимает поразительно глупые решения. Оно всегда опаздывает и потому преднамеренно наскирдовывает нам все новые и новые сложности», – констатирует автор.

Несмотря на все это, Подоляк верит в Украину:

«Потому что как только она упадёт на колени по вине своих vip-бездарей и погрузится в самый ужасный кризис тут же молниеносно у неё вырастут.. настоящие крылья и образуются многочисленные горизонтальные связи. Спасительные, организационные, распределительные, управленческие крылья. Сотни, тысячи волонтеров, - эти безликие, неизвестные герои, которые добровольно и профессионально натянут на себя функции государства, - обязательно вытянут страну с самого дна. В любом случае вытянут. Вопреки всем этим жлобам, мародерчикам и инфантилам)».

Они будут отдавать последнее, дневать и ночевать на работах, не станут пасовать перед вызовами и будут принимать решения, брать на себя ответственность, становиться лидерами.

И это – не пустые надежды.

«Если посмотреть по сторонам и отключить пока ещё звучащий бесполезный шум государства, то можно услышать совсем другие звуки. Звуки того, как на местах появляются лидеры. Как врачи публикуют свои личные телефоны и сутками оказывают помощь. Как по улицам тенями добрых самаритян снуют те, кто развозит действительно важных людей к местам их работы и кто разносит еду тем, кто якобы обречён... Решения в любом случае будут. Люди, которые возьмут на себя ответственность, тоже. Время такое. Время настоящей Украины. Опять...», – подытожил Михаил.

Напомним, Подоляк рассказал, кто обрек украинцев на новые страдания из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, элиту Конча-Заспы будут спасать от коронавируса в обшарпанных палатах.

Также Politeka писала, что Подоляк жестко высказался о ситуации с коронавирусом в Украине.