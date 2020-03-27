Бизнес столкнулся с серьезными проблемами из-за введенного карантина

Об этом пишет Экономическая правда.

Из-за продления карантина в Киеве много малых предпринимателей будут не в состоянии возобновить работу, а большому бизнесу придется сокращать персонал и нести большие финансовые убытки.

Согласно исследованию, которое было проведено журналистами совместно с "Центром прикладных исследований" и "Центром развития городов", 35% предпринимателей, работающих в столице, вынуждены остановить работу своих компаний вследствие карантина.

Наибольший удар почувствовали представители малого бизнеса с количеством работников до 5 человек - 45% опрошенных спрогнозировали, что в ближайшее время работа компании остановится.

Что касается представителей большого бизнеса, nj этот показатель составил 14%. Для компаний с 100-500 наемными рабочими - 27%.

26% опрошенных в рамках исследования респондентов прогнозируют сокращение оборота на 50-80%. По мнению еще 18% опрошенных - оборот их бизнеса из-за карантина упадет на 30-50%. И лишь 1% опрошенных ожидают роста.

Если проанализировать данные, то почти 50% малого бизнеса приостановили свою работу в столице, а 25% - потеряли основную часть оборотных средств.

"Особенно трудно придется новым компаниям, которые только начали свой бизнес. После окончания карантина, значительное количество малых предприятий в Киеве, скорее всего, не сможет возобновить свою работу. В крупных частных предприятий, которые работают более 10 лет, ситуация лучше. Большая часть из них "переждет" кризис. Впрочем, даже они будут вынуждены сократить значительное количество сотрудников, и уже сейчас можно прогнозировать, что до 40% их работников рискуют потерять работу", - резюмировали журналисты в своем материале.

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