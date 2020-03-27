Эпидемия коронавируса, резко ограничившая возможности украинских толстосумов, не смогла окончательно уравнять перед лицом опасности простых граждан и олигархов с чиновниками

Наоборот, она привела к еще большему расслоению общества, показав, кто есть кто в Украине. Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политтехнолог Михаил Подоляк, передает Politeka.

В последние недели украинцы, напуганные коронавирусом, столкнулись просто с концентрированным лицемерием, отмечает он. А все началось с того, что опасную инфекцию в столицу привезли не какие-то заробитчане, которыми пугали всех вокруг, а так называемая элита.

«Группа глупых двуногих существ на своих плечах в прямом смысле втащила в наш хлипкий дом убийственный вирус. Умышленно и преднамеренно загадила нам весь город. Наследили везде, как только могли. И тихонько попрятались в свои крысиные поры, периодически высовывая свои туповатые физиономии в социальные сети с потешными словами - «все будет хорошо! Завалим вирус вместе!». Но только после того, как мы здесь устроим хороший такой апокалипсис дураков...», – не подбирает выражений Подоляк.

Когда у ВИП-персон подтвердился неутешительный диагноз, и оказалось, что лечение за границей больше недоступно, поскольку «vip-крысы очень непопулярны в цивилизованном мире», они ринулись в Александровскую больницу, где много лет лечатся обычные украинцы, «которые тупо должны пахать, стонать и голосовать».

Однако к условиям, в которые попали небожители, они оказались, мягко говоря, неготовы.

«Вкусив, наконец, прелестей современной ua-медицины, многократно «отреформированной» в разных извращённых позах, существа взорали в голосину и немедленно потребовали комфорта», – иронизирует политтехнолог.

Им понадобились отдельные боксы с комнатками для охраны и затемненными окнами, кондиционирование, индивидуальные врачебные бригады, изысканное меню и прочие блага.

Тем временем глава Кабмина Денис Шмыгаль экстренно собирает своих министров и настаивает на том, что нужно закрыть границы, поскольку в страну въехало слишком много потенциальных больных.

«А почему не ДО? Или ум к должности не прилагается? Впрочем, это ведь... Шмыгаль...», – не удержался от сарказма Михаил.

Таким образом, сегодня налицо – расслоение общества, которое разорвет страну.

«Есть меньшинство, которые теперь просто ссыт обществу в глаза. И большинство, которое должно молча обслуживать, уходить из больниц, платить налоги и не жрать. А главное - хлопать в ладоши этим талантливым «животным» в статусах министров, депутатов и чинуш... Вирус, буквально, впечатал в каждого из нас метки. Кто мы и что мы. А потому продолжайте смотреть в зеркала...», – подытожил автор.

Как известно, коронавирус диагностирован у экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, экс-главы ОП Андрея Богдана, замглавы Харьковского облсовета Валерия Скоробагача и ряда народных депутатов.

Напомним, олигархи молят украинцев спасти их от коронавируса.

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