Украинцы должны быть осторожны даже в собственных подъездах

В МОЗ украинцев предупредили, что в условиях эпидемии коронавируса важно не только избегать толпы, но и по возможности избегать лифта

Как сообщает Politeka.net, в Телеграм-канале Коронавірус_інфо призвали жителей держаться подальше от лифтов. В сообщении сказано, что такие рекомендации и правила дали в МОЗ.

МОЗ предупредили жителей многоквартирных домов на время карантина. В частности, речь идет как о правилах личной гигиены, так и о советах не ездить в лифте или открывать дверные ручки в перчатках.

В сообщении советуют, украинцам, которые живут в многоквартирном доме, избегать скоплений людей в лифтах и подъездах.

Кроме того, в первую очередь необходимо по возможности дезинфицировать этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.)

Если произошла такая ситуация, что человек оказался в лифте с кем-то, то необходимо, по возможности, держать дистанцию между друг другом, пока бушует коронавирус. В МОЗ советуют распечатать наклейки-подсказки для пола в лифте и таким образом снизить риск инфицирования.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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