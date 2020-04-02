Новый корпус детской больницы "Охматдет" не могут ввести в эксплуатацию, а недостроенный мост в Запорожье не могут начать строить из-за коррупционных схем в ликвидируемой Госархстройинспекции, которые курируют первый замглавы Офиса Президента Сергей Трофимов и его окружение. Об этом пишет издание "Политрада".

"Как минимум две стратегически важных и для страны, и для рейтинга Президента Зеленского стройки - Запорожский мост и новый корпус "Охматдета" - оказались замороженными якобы из-за нежелания подрядчиков участвовать в коррупционных схемах. На стройку моста не дают разрешение на начало строительных работ, а по "Охматдету" - на ввод в эксплуатацию нового корпуса. В частности, 31 марта ГАСИ должна была ввести в эксплуатацию второй пусковой и третий пусковой комплексы больницы. Под это было выписано даже отдельное постановление Кабмина, позволяющее делать это по упрощенной процедуре. Дату 31 марта называл и Зеленский. Строительные работы несмотря на карантин, были завершены в срок. Документы на ввод в эксплуатацию были поданы заранее, но ГАСИ ничего не сделала. Ведь у коррупционеров нет "льгот" для государственных проектов", - говорится в материале.

Издание отмечает, что Сергей Трофимов, который является негласным "куратором" строительного рынка от Банковой, якобы лоббировал ликвидацию ГАСИ, чтобы сконцентрировать в своем "теневом офисе" коррупционные потоки, ранее контролируемые инспекцией.

"Как это происходит, ярко видно на примере приказа временного главы ГАСИ Юрия Васильченко относительно объектов строительства, которые по классу последствий относятся к объектам со средним (СС2) уровнем последствий: у территориальных органов права выдавать разрешения забрали и теперь ими занимается департамент разрешительных процедур центрального офиса ГАСИ. Это означает, что вместе с официальными отношениями, в центр переводят и "теневые", - говорится в материале.

Одним из ключевых лиц, которые отвечают за кадровые назначения, называют Владимира Родина. Фактически он возглавляет "бэк-офис" Трофимова, который по факту контролирует, среди прочего, формально подчиненную Минрегиону Госархстройинспекцию. "В узких кругах Родин известен как человек, имеющий отношение к проблемной застройке компании BD Holding в пригороде Киева, которую в свое время рекламировал "95 квартал" и лично нынешний глава государства…. Только за вход в его кабинет для разговора о назначениях якобы просили от $50 тыс. Компания BD Holding фигурировала в уголовных производствах о выведении в оффшоры средств инвесторов на сотни миллионов гривень. Также медиа писали о том, что покрывать схемы "бизнеса" какое-то время мог экс-глава Службы безопасности Василий Грицак", - отмечается в материале.

Также "в связке" с Трофимовым работает и глава профильного строительного комитета Рады Андрей Клочко. По данным эксперта в области градостроительства Виктора Глебы, Клочко проводил собеседования с многочисленными кандидатами на пост главы ГАСИ за спиной у министра развития громад и территорий Алены Бабак. И более того, после назначения вне конкурса на эту должность Елены Костенко, лично представлял ее коллективу инспекции. "Клочко известен рынку и другими "экстравагантными" действиями. Например, в его советниках значился скандальный экс-глава ГАСИ Сергей Кузьмин, которого связывали с братьями Горовыми, одиозный экс-чиновник инспекции Александр Сергиенко и много других неоднозначных личностей. Именно с Клочко эксперты связывали возвращение в ГАСИ "мафии" времен Януковича и схем по сбору "дани" с застройщиков", - пишет издание.

Журналисты напоминают, что это уже не первый случай саботирования программы Зеленского "Большая стройка". Ранее правительство вносило в парламент проект закона об изменениях в бюджет, по которому предлагалось на первом этапе "отрезать" от программы ремонта дорог до 10 млрд. грн.