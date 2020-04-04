Украинский педиатр Евгений Комаровский представил, что заболел смертельным вирусом и рассказал, как его быстро вылечить

Доктор Комаровский признался, что, если заболеет, то собирается сидеть дома вместе с женой. Об этом пишет Politeka со ссылкой на видео в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

«Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать. Буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео о моих полетах квадрокоптером», - заверил Комаровский.

В целом, судя по лечению «от доктора Комаровского», он не считает вирус смертельной болезнью: если будет зудеть в горле, то он будет расмактывать простые леденцы, а от температуры, в первую очередь, будет пить парацетамол. Препараты, повышающие иммунитет, считает Комаровский, не стоит принимать вообще. Доктор считает, что это шарлатанство.

Противовирусные Комаровский не собирается пить: «Литрами пить жидкость и есть фрукты. Все».

Также педиатр советует использовать средство для мытья посуды вместо обычного мыла, на котором могут оставаться бактерии после мытья рук.

Отметим, что виски (более 65 градусов) можно использовать в качестве антисептика для рук. Однако он шутит, что вряд ли он оказывает ли эффект и убивает вирусы, если его принимать внутрь.

Ранее доктор Комаровский рассказал секреты поднятия иммунитета у детей.

Специалист заверил, что коррекция иммунитета возможна только при соблюдении и корреляции таких параметров, как: пребывание на свежем воздухе, физические нагрузки, ненасильственное кормление, проветривание комнаты и своевременное опорожнение кишечника.

Также детям стоит ограничить общение с больными, а родителям — правильно оказывать помощь при вирусных инфекциях.

Напомним, что Комаровский рассказал, почему нельзя менять бумажную книгу на электронную.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, как правильно мерить температуру.

Также Politeka писала, что педиатр рассказал о болезни грязных рук.