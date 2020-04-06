Инфицированный священник Олег Винницкий до установления диагноза успел пообщаться почти с 500 людьми

Об этом в своем Facebook сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает Politeka.net.

По его словам, сегодня утром инфицированный вирусом священник Олег Винницкий скончался, и ему было всего 56 лет.

Именно отец Олег был первым зараженным на территории Тернопольщины.

"Тернопольщина является одним из эпицентров развития эпидемии в Украине. Сегодня там зарегистрировано 160 подтвержденных случаев заболевания вирусом. Приношу свои соболезнования родным и близким Олега Винницкого. Он ни в чем не был виноват. Он не знал что он заражен такой опасной болезнью как вирус", - отметил заместитель главы ведомства.

Геращенко отметил, что священнослужители есть в группе наибольшего риска заражения вирусом, вместе с медиками, полицейскими, пограничниками, кассирами супермаркетов и аптек, поскольку они продолжают общаться с украинцами в условиях опасности.

"Царство небесное и вечный покой отцу Олегу. Обращаюсь к священнослужителям и верующим всех конфессий - пожалуйста, будьте осторожны при общении друг с другом. Общайтесь исключительно с применением средств индивидуальной защиты органов дыхания. Не приближайтесь друг к другу на расстояние меньше чем 1,5 метра. Берегите себя, своих родных и близких и всех окружающих", - резюмировал он в своем Facebook.

Стоит отметить, что по состоянию на утро 6 апреля, в Украине зафиксировано 68 новых случаев заражения вирусом. Всего лабораторно подтверждено 1319 случаев.

Самая ужасная ситуация в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях. Кроме этого, от опасного вируса скончались 38 человек.

Хаос на Тернопольщине начался 9 марта, когда в селе Швейков проходили похороны, на котором также присутствовал умерший священник. В конце марта в регионе умер 68-летний пенсионер, который присутствовал на церемонии погребения.

Из-за массового заражения людей (160 случаев в области) полицейские закрыли шесть сел, включая Швейков и Ковалевку.

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