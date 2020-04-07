Известный артист и шоумен Андрей Данилко подискутировал на тему языкового вопроса в Украине
Так, в интервью для издания Обозреватель он заявил, что независимо от языка в повседневной жизни, украинский это или русский, человек может быть настоящим патриотом Украины. Однако граждане страны знать государственный язык обязаны.
"Патриот. Это слово столько сегодня используют в манипуляциях. Именно используют. Я патриот. Но не хочу употреблять это слово, оно будто запачканное", - считает Данилко.
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Артист также отметил, что его патриотизм заключается прежде всего в чувстве любви.
"Я люблю своих людей, люблю Украину и все хорошее, что здесь происходит. Я горжусь тем, что я украинец. И не в языке здесь дело. А в отношении. Если ты в вышиванке грабишь страну - это патриотизм? Или сталкиваешь людей, но при этом говоришь на украинском языке? Это тоже патриотизм?", - спросил он.
В ходе беседы певец отметил, что считает долгом граждан Украины знать государственный язык.
Также ранее сообщалось, что украинский артист Андрей Данилко, который выступает в роли эксцентричной певицы Верки Сердючки, недавно дал интервью, в котором проболтался об интересном.
Так, на вопрос о более близких отношениях между Данилко и Белоконь, первый внезапно ответил: "Нет", а далее со смехом добавил: "Вот это я ляпнул, конечно".
Напомним, Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи.
Как сообщала Politeka, "немая" девушка Верки Сердючки внезапно заговорила и выдала всю правду о звезде.
Также Politeka писала, что продюсер впервые выдал правду о "страшном диагнозе" Андрея Данилко.