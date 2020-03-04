Такой режим работы ей еще аукнулся

Актриса Радмила Щеголева призналась, как ей работалось с Андреем Данилко в "СВ-шоу"

Об этом она рассказала в интервью журналистам, передает портал Амнезия.

Еще в начале нулевых, когда Андрей Данилко строил себе карьеру на телевидении, рядом с ним была "немая" партнерша Геля.

Настоящее имя Гели - Радмила Щеголева, и она всегда была на побегушках у Данилко в "СВ-шоу", которое было популярно в начале 2000-х годов.

"Я должна была быть 105-я девочка, просто на побегушках. Чтобы в кадре хорошо смотрелась", - делится актриса воспоминаниями.

Через время Радмилу стали чаще использовать в кадре и ее персонаж Гели приобрел популярность среди украинцев. Она признается, что одно время артисты жили в таком напряженном графике, что не оставалось времени даже за окно взглянуть.

По словам актрисы, были и такие случаи, когда за месяц они давали по 25 концертов, к которым добавлялись еще и частные корпоративы.

Став популярной Радмила поняла, почему Андрей Данилко отговаривал ее ехать с ними на гастроли.

"Ты же цветок, тебе нужно в нормальных условиях жить. Нет, не езжай!" - говорил ей на пике популярности артист.

И уже сейчас Радмила осознает, как во время гастролей "убила" свое здоровье.

"И я потом через три года заболела так неплохо. Моих энергетических запасов не хватило, поэтому я удивляюсь, как Андрей до сих пор еще жив", - резюмировала актриса в интервью журналистам.

Ранее мы рассказывали о том, что Андрей Данилко приоткрыл подробности "провала" Melovin на Евровидении.

Он напомнил, что певец Melovin, который представлял Украину на песенном конкурсе «Евровидение», в финале занял 17-е место. При этом он получил 119 баллов от зрителей и всего 11 баллов от профессионального жюри конкурса.

Данилко считает, что такая разница не случайна. По его словам, низкая оценка могла быть наказанием за скандал с Россией. Как известно, в 2017 году Россия не только отказалась от участия в конкурсе, который проходил в Киеве, но и отказалась транслировать конкурс. По словам Данилко, организаторы из-за этого потеряли очень большие деньги.

Напомним, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение.

Как сообщала Politeka, Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.

Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений.