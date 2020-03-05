46-летний украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, обескуражил интимным признанием

Как передает Politeka.net, Данилко поделился откровенным воспоминанием в интервью, когда он, наверно, впервые резко ощутил свое одиночество. Именно в тот момент, по словам артиста, он понял, что у него никогда не будет традиционной семьи. Видео опубликовали в Инстаграм (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Я помню, одна девочка влюбилась в мальчика, скажем так... И я помог им познакомиться... И вот все были по парам, и мы решили ночью... помню снег идет, последний троллейбус... и вот они все идут впереди, а я иду сзади... и я понял, что у меня этого никогда не будет. Давай поплачем", - поделился своими личными переживаниями Данилко.

Признание артиста вызвало бурю эмоций у пользователей, мнения которых разделились. Одни жалеют Андрея Михайловича, другие полагают, что нет ничего страшного в одиночестве и уважают его выбор.

"он влюблен в кого-то, не уточнил в кого, но совместного проживания не представляет"

"Почему же сразу гей, просто не нашел человек свою половинку, да и всю свою жизнь посвятил творчеству, сцене, зрителям. Ну судьба такая, за успех такая, видимо, цена😔"

"Безумно одинокий! Жалко!"

"Ему бороду и немного бы мужества, мужичок бы стал"

"Добегаются до 50 лет , потом семью строят. Сколько их в этой "богеме"

"Почему одиночество воспринимают как -плохо 🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️..."

"Почему у многих срабатывает реакция-"одинок,значит весь в комплексах,поэтому жалко"?Ему так удобно!!!Так комфортно!!!Это ЕГО решение!"

"Нельзя себя программировать на то что у тебя никогда чего- то не будет."

Ранее мы сообщали, бывшая коллега Данилко по популярному в начале нулевых "СВ-шоу" Радмила Щеголева, известная как Геля, рассказала, как ей работалось со звездой.

Попав в проект к Данилко, актрису ждала изнуренная работа. По ее словам, иногда за месяц они давали по 25 концертов, к которым добавлялись еще и частные корпоративы. Это отрицательно отразилось на ее здоровье.

"И я потом через три года заболела так неплохо. Моих энергетических запасов не хватило, поэтому я удивляюсь, как Андрей до сих пор еще жив", - поделилась Щеголева.

Напомним, Данилко выдал правду о возвращении Сердючки на Евровидение.

Как сообщала Politeka, Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.

Также Politeka писала, что Данилко не сдержался и набросился на Ницой после ее оскорблений.