Верка Сердючка со своей мамой зажгли с шампанским за кулисами своего концерта в Германии

Популярный украинский артист Андрей Данилко решил вернуться к выступлениям в образе Верки Сердючки и уже успел отправиться на гастроли за границу. Как сообщает Politeka, он поделился новыми фотографиями на официальной страничке Сердючки в Инстаграм.

Снимки были сделаны за кулисами концерта в немецком Штутгарте. На первом фото Сердючка позирует с парнем и девушкой в украинских национальных костюмах. При этом у парня на голове заячьи уши. Верка предстала в традиционном для себя наряде с народными мотивами и огромной звездой на голове.

На втором фото на первом плане оказалась «мама Верки» в исполнении актрисы Инны Белоконь. Она держит в руках бутылку шампанского и задорно улыбается в камеру. При этом на заднем плане можно заметить и Верку.

Поклонники артистов пришли в восторг от этих снимков.

«А мама как всегда с бутылкой», «Шо то грудь у Веры измельчала», «Вера сделала белые колготки культовыми», «Вы реально легенда», «Верка огонь», «Не страшно во время вируса летать, выступать?? И че уже с шампанским на сцене всегда, интересно», «Очень круто и весело. Высший уровень мастерства. Вера и мама вы крутые, желаю Вам удачи, здоровья Андрею Михайловичу, чтобы выходили новые хиты», «Какой сладкий! Как же мне нравится Андрей!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин прокомментировал слухи о депрессии у артиста. Так на вопрос ведущей «Почему складывается впечатление, что он (Андрей Данилко – ред.) в депрессии?» Никитин ответил:

«Он любит участвовать в проектах высокого уровня. То есть, помнится мы летали на съемки «Спай» - тут тебе и Джуд Лоу, Джейсон Стэтхэм… И все: «Верка – ты невероятная… «Юра, твой Данилко – супер!»». Никитин отметил, что все тогда было организовано на высшем уровне и после такого класса работы, Данилко после съемок и увиденного вышел и говорит:

«Понимаешь, я вот так хочу».

Поэтому любая какая-то суматоха, не такой высокий уровень организации творческой работы, отмечает Никитин, с которыми Андрей сталкивается в украинских реалиях вызывают у него своего рода печаль.

Напомним, Данилко честно признался, почему у него никогда не было семьи.

Как сообщала Politeka, "немая" девушка Верки Сердючки внезапно заговорила и выдала всю правду о звезде.

Также Politeka писала, что продюсер впервые выдал правду о "страшном диагнозе" Андрея Данилко.