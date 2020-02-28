Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин прокомментировал слухи о депрессии у артиста

Об это знаменитый украинский продюсер рассказал в интервью «УП». Так на вопрос ведущей «Почему складывается впечатление, что он (Андрей Данилко – ред.) в депрессии?» Никитин ответил:

«Он любит участвовать в проектах высокого уровня. То есть, помнится мы летали на съемки «Спай» - тут тебе и Джуд Лоу, Джейсон Стэтхэм… И все: «Верка – ты невероятная… «Юра, твой Данилко – супер!»». Никитин отметил, что все тогда было организовано на высшем уровне и после такого класса работы, Данилко после съемок и увиденного вышел и говорит:

«Понимаешь, я вот так хочу».

Поэтому любая какая-то суматоха, не такой высокий уровень организации творческой работы, отмечает Никитин, с которыми Андрей сталкивается в украинских реалиях вызывают у него своего рода печаль.

Также Никитин анонсировал мега шоу Данилко в Штутгарте, где знаменитая Верка Сердючка выступит с восходящими звездами украинского шоу-биза группой «KAZKA» к 8 марта.

Однако ранее мы писали, что Андрей Данилко не хочет выступать в Европе. Он заявил, что Верка Сердючка хочет, а Данилко нет.

«Я в этом костюме уже как танк. И я не бесплатно же сюда хожу, только из большой любви к вам», - отметил он после выступления на Нацотборе Евровидения.

Как известно, Андрей Данилко в образе Верки Сердючки занял второе место на Евровидении 2007 года с песней «Dancing Lasha Tumbai». Позже Данилко стал членом жюри на Нацотборе как самый опытный конкурсант.

Напомним, Данилко не сдержался и выдал правду о романе с мамой Сердючки.

Как сообщала Politeka, Данилко напугал украинцев резкими переменами во внешности, певец серьезно болен.

Также Politeka писала, что Данилко прервал молчание и выдал правду о "мести" Украине за Россию.