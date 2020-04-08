Производитель «Протефлазиду» называет этот препарат потенциальным лекарством от Covid-19, хотя он является ярким примером «фуфломицина», который в разгар пандемии пытаются впарить государству. Хотя никаких клинических испытаний его эффективности проведено не было.

Об этом пишет издание «Апостроф».

«Медики, эксперты и просто здравомыслящие люди называют это «спиртовой настройкой на двух травках», чем «Протефлазид» по факту и является. Производит это «чудо-лекарство от всего» компания «НПК Экофарм». И стоит оно в украинских аптеках от 300 до 600 гривен в зависимости об объема. Как спирт и два очень распространенных растения – щучка и вейник – могут спасти жизнь больному, подхватившему коронавирусную инфекцию? Никак. Разве что в качестве профилактики этот спиртовой раствор можно использовать для тщательной дезинфекции рук – там спирта 96%», - отмечают журналисты.

В материале отмечается, что ряд медиа писали о «Протефлазида» как о сенсационном открытии украинских ученых. При том, что препарат не включен в международные протоколы, не имеет доказанной эффективности, не изучен в реальных научных исследованиях. Тем не менее, заместитель директора «НПК Экофарм» Гриневич публично заявил, что «этот противовирусный препарат может блокировать важный фермент коронавируса, что тормозит развитие болезни в целом». При этом сам признал, что «исследования продолжаются», поэтому ни научных статей, ни официально подтвержденных результатов пока нет».

«Разумеется, никаких клинических испытаний по этому поводу также не было. А что же было? Было компьютерное моделирование в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Академии медицинских наук Украины. В результате этого моделирования появился отчет, где было сказано: «выводы, полученные с использованием компьютерного моделирования и исследования на культурах клеток, указывают на возможную эффективность препарата «Протефлазид» для лечения коронавирусной инфекции COVID-2019», - пишет автор статьи.

Производителю удалось добиться поддержки президента Академии медицинских наук Виталия Цимбалюка, который даже написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля с просьбой внедрить для профилактики и лечения от COVID-19 медиков и пациентов спиртовую настойку «Протефлазид».

«Со своим «Протефлазидом» Гриневич носится уже очень давно – более двадцати лет. В разное время этим препаратом обещали помочь не только в лечении коронавируса, но и герпеса, гепатита, грибка, ОРВИ и даже ВИЧ. И хотя еще в 2013 фитопрепарат «Протефлазид» украинские специалисты прямо назвали «псевдолекарствами», производитель продолжает попытки найти применение своей спиртовой настойке», - резюмируют журналисты.

Ученые и медики резко раскритиковали препарат. Врач-инфекционист Игорь Марков заявил, что «Протефлазидом» «даже герпес лечить не очень эффективно, а на коронавирус он будет действовать примерно, как аскорбиновая кислота». Известный биофизик, доктор физико-математических наук, ведущий сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский писал, что препарат является просто спиртовой настойкой из двух трав: вейника наземного и щучки дернистой.