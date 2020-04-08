Украинская журналистка Ольга Пирогова упрекнула соотечественников, рассказав, как соблюдают карантин в Италии.

Как сообщает Politeka.net, она поделилась впечатлениями на своей странице в Facebook.

Сейчас Ольга Пирогова живет в Италии. В своем посте журналистка пожурила украинцев, которые жалуются на ограничения из-за карантина. По ее словам, во время эпидемии каждый итальянец старается лишний раз не выходить на улицу, особенно в ее городе, где смертность увеличилась в четыре раза.

«Мне так интересно наблюдать за страданиями украинцев, которые не хотят мириться с новыми условиями карантина. Наблюдать из маленького городка на севере Италии, где смертность в марте 2020-го выросла в 4 раза. Здесь даже младенец знает, что надо сидеть дома», - подчеркнула автор.

Журналистка отметила, что с 9 марта постоянно сидела в изоляции и лишь на днях второй раз выбралась из дома, чтобы сходить в супермаркет. По ее словам, стоя в очередях, итальянцы соблюдают дистанцию в один метр.

При этом в Италии придерживаются строгих ограничений. Выйти на улицу можно только в перчатках, маске и при наличии документа. Без них сразу штрафуют:

"При себе нужно иметь документ и автосертификат о том, что ты направляешься за покупками (в аптеку/на работу) из пункта А в пункт Б. Любое отклонение от курса - штраф 400 евро".

Ольга Пирогова подчеркнула, что каждый итальянец остается дома не из-за карантина, а чтобы уберечь окружающих, в том числе своих родных, пожилых людей и медиков, которые сражаются против китайского вируса. Ведь чем больше людей будут сидеть по домам, тем быстрее пройдет эпидемия.

Напомним, через две недели: в Минздраве назвали новые сроки окончания карантина, "если мы не будем...".

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