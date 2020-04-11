Украинцы могут подвергнуть себя смертельной опасности на пасхальные праздники

Об этом в эфире телеканала заявил популярный доктор Евгений Комаровский, передает Politeka.net.

Специалист негативно высказался относительно того, что украинцы могут участвовать в богослужениях на Пасху.

По словам Комаровского, иногда рациональные аргументы для верующих не срабатывают, и в ситуацию должна вмешаться СБУ.

"Ведь у нас люди заряжают воду возле телевизора. Почему эти же люди не готовы яйца посвятить онлайн - совершенно непонятно!", - недоумевает врач.

Он также отметил, что "если вы веруете в некоего Господа (причем не важно в какого, как его зовут, какой вы религии), то Господь услышит вас и в маске, и без маски, и в вашем доме", но украинцам лучше остаться дома и отказаться от похода в церковь на праздники.

В то же время Евгений Комаровский подчеркнул, что "эти все аргументы не работают"

"Если есть некий культ, который прямо угрожает безопасности людей, то в светском государстве для решения этих проблем есть не воззвание докторов по телевизору, а есть такая служба, которая называется Служба безопасности Украины. Вот они должны этим заниматься. А в светской стране любые религиозные организации подчиняются законам светской страны. Пока мы еще не религиозное государство. Поэтому давайте принимать решения", - резюмировал популярный доктор в эфире телеканала.

Ранее популярный доктор Евгений Комаровский объяснял, почему вирусом заболеют не все украинцы. По его словам, все зависит от иммунитета человека.

«Есть такое понятие, как местный иммунитет, защита слизистых оболочек и все люди разные. Просто есть люди, которые имеют хороший иммунитет и они не заболевают и таких достаточно много. Поэтому не нужно бояться и нагнетать», - объяснил специалист.

Напомним, что доктор Комаровский раскрыл, какими продуктами нужно запастись на карантин: "Важнее гречки".

Как сообщала Politeka, Лобода срочно связалась с Комаровским, Тилль Линдеманн в реанимации: "Спасайте!".

Также Politeka писала, что доктор Комаровский ошарашил украинцев, о пиве на карантине придется забыть: причина.