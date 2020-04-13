Несмотря на карантин в Первомайске продолжает работать нелегальный детский садик, «шефство» над которым взял заместитель начальника Первомайского отделения полиции Зейнал Насиров.

Как сообщает издание Новости N, пока министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предпринимает всевозможные меры по нераспространению коронавируса по территории Украины, ужесточая карантинные меры, его подчиненные в Первомайске покрывают функционирование незаконного детского сада. Расположился он прямо в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома по адресу улица Промышленная, 1, кв. 35.

Первомайские активисты неоднократно обращались во все инстанции, начиная от местных органов исполнительной власти (горсовет, отделение прокуратуры и полиции, налоговая) заканчивая Уполномоченным Президента Украины по правам дете, чтобы они разобрались в ситуации и дали ей правовую оценку. К сожалению, чиновники продолжают направлять граждан из инстанции в инстанцию.

Например, на обращение гражданки Ольги Сухоруковой, которая подробно описала ситуацию с незаконным функционированием детского садика в двухкомнатной квартире жилого дома, исполнительный комитет Первомайского городского совета дал просто ошеломляющий ответ: «Гр. Ільченко та її чоловік заперечували існування дитячого садочку в їхній квартирі, хоча через закриті квартири, комісія чула дитячі голоси». При этом созданную по распоряжению мэра Первомайска комиссию, целью которой было проверить информацию о функционировании незаконного садика, владельцы в квартиру просто не впустили — разговаривали только через дверь. Комиссию сопровождал участковый, который мог повлиять на ситуацию, но он бездействовал.

Не удивительно, что отделение полиции Первомайска также игнорирует запросы от сознательных граждан. Сухорукова Ольга была на приеме у начальника отделения полиции Первомайска Александра Савченко, который выслушал её доводы и поручил своему заместителю Зейналу Насирову разобраться в ситуации и дать ответ активной гражданке. Вместо адекватного письменного ответа от правоохранителей, Сухорукова услышала следующее: «Это святые люди и у вас ничего не получится».

К сожалению, вместо того, чтобы служить гражданам своей страны, представители органов правопорядка в лице Зейнала Насирова игнорируют законы, порочат честь реформированой нацполиции, продолжая покрывать горе-предпринимателей, которые подвергают детей смертельной опасности. Ведь кто, если не правоохранительные органы должен по всей строгости закона наказать не только создателей этого незаконного детского садика, но и родителей, которые бездумно, в условиях карантина, продолжают подвергать свои жизни и жизни детей смертельной опасности в лице COVID-19.