Он боится даже ехать в Украину

Народный артист России Виктор Мережко рассказал, к чему привела "Революция достоинства" в Украине

По его словам, во время событий Майдана украинцы "сошли с ума".

"События на Украине вызвали у меня неоднозначные ощущения: недоумение, раздражение, отвращение, страх и желание понять, почему земля, с которой я очень тесно связан, сошла с ума, вдруг прониклась ненавистью к русскому народу поголовно", - заявил он.

Кроме того, он пожаловался на отношение украинцев к россиянам.

"Сегодня я боюсь ехать в Украину. Элементарно боюсь за свою жизнь. У меня там до сих пор живет много родственников и друзей, и я не знаю, когда их увижу. Они не хотят со мной разговаривать. А если и разговаривают, то иначе как агрессором Россию они не называют, оскорбляя меня, русских, российскую власть, президента. Мои аргументы и доводы упираются в глухую стену", - посетовал актер.

Также он уверен, что украинцев уже нельзя переубедить в обратном.

"Мудрый, трудолюбивый, красивый украинский народ за какие-то 3-4 месяца сошел с ума, и переубедить, объяснить, вызвать чувство доброты невозможно. Возникает ощущение, что Украина будто зомбирована, либо на нее сошла Божья кара. У них жесткая, зомбирующая телепропаганда! ", - считает актер.

Ранее, мы сообщали, что продюсер Константин Меладзе заявил, что большая часть жителей Украины, как минимум – половина населения, говорят на русском языке и не питает вражды к жителям России. Он считает, что ненависти к России в украинцев нет и быть не может.

По его словам, причиной вражды между странами стало обыкновенное внутреннее недовольство властью, которое переросло в конфликт государств.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

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