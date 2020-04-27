Экс-боксер, а сейчас депутат Госдумы РФ, Николай Валуев озвучил "метод" прекращение конфликта на Донбассе

По его словам, только если разделить Украину на части, можно добиться мира.

Такое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.

"Решение этой проблемы - только в разграничении территорий. Я понимаю, что любое унитарное государство будет с неохотой отпускать целые области в свободное плавание. Но был упущен политический момент, и возможность мирного решения тоже была упущена", - уверен Валуев.

По его словам, также нужно задействовать и миротворцев.

"Только четкое разделение сторон по какую-то линию влево-вправо, с обязательным буфером в виде миротворцев, например, и чтобы каждый понимал меру своей территории, за которую нельзя заходить – только так можно решить проблему. На мой взгляд, это единственный путь", - заявил Валуев.

К слову, известный российский актер Сергей Безруков заявил, что поддерживает действия Владимира Путина в Крыму

Так, в одном из российских интервью всплыла тема Крыма.

"Я думаю, что здесь никакого несоответствия нет. Здесь нет ничего такого, что могло бы противоречить моим вкусам и взглядам. Я считаю, что действительно Крым наш. Я так считаю, потому что поддержка там была огромной. Количество русских, не русскоговорящих, а именно русских - огромное. Просто страшно себе представить, что бы творилось в Севастополе, особенно после событий в Одессе", – заявил Безруков.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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