Украинский музыкант, лидер группы "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко (Фоззи) высказался о России

Своим мнением он поделился в интервью издания "Радио Свобода".

"Я после 2013 года закрыл для себя весь контент оттуда. Я вообще не ориентируюсь ни в их музыке, ни в их футболе, ни в их политической жизни. Для меня их всех не существует. Они все полетели на Марс", - сказал Сидоренко.

Также музыкант отметил, что после начала войны к нему поступали предложения выступить в России.

"Нет. Я думаю, что мы уже никогда не будем выступать. Не так мы им и нужны. И они для нас уже не существуют. Кровь все изменила", - добавил Сидоренко.

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По его словам, только если разделить Украину на части, можно добиться мира.

Такое заявление он сделал в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.

"Решение этой проблемы - только в разграничении территорий. Я понимаю, что любое унитарное государство будет с неохотой отпускать целые области в свободное плавание. Но был упущен политический момент, и возможность мирного решения тоже была упущена", - уверен Валуев.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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