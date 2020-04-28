1 мая 2020 в Украине – это День труда, когда принято слать поздравления в стихах и прозе всем работающим людям.
Politeka.net расскажет о том, почему появился праздник и как правильно поздравить родных и близких. В 2020 году этот день продолжают отмечать во многих странах мира. Так в Беларуси, Китае, Кыргызстане, Пакистане и Шри-Ланке он известен, как День труда. До 2017 года жители Украины называли праздник по советскому обычаю: День международной солидарности рабочих, но затем название упростили до "Дня труда". В России и Таджикистане его считают также днем весны.
История появления праздника: что произошло 1 мая
Традицию основали в 1889 году и посвятили событиям в Чикаго. Согласно истории, в 1886 года жители американского города присоединились к забастовке, которая тогда гремела по всей стране. Рабочие жаловались на низкую зарплату, плохие условия а самое главное на 12-часовой трудовой день. Участники протестов требовали ввести 8-часовые смены.
Формальным поводом для забастовки стало решение владельца компании McCormick Harvester Co. модернизировать завод в Чикаго и сократить многих работников. Сначала хозяин предприятия пошел на уступки, но через некоторое время уволил всех сотрудников и заменил их новыми. После этого активисты из профсоюзов начали готовить горожан к масштабной демонстрации. Процесс возглавил Альберт Парсонс – анархист, коммунист и борец за права афроамериканцев. В демонстрации приняли участие десятки тысяч человек.
Тогда все обошлось мирно, но акция не принесла существенных плодов. Поэтому 4 мая американский журналист Август Спис устроил митинг на площади Хеймаркет. Там началась драка между активистами и новыми рабочими завода Маккормика. Разнимать их взялись более двухсот вооруженных полицейских. В итоге по разным данным были убиты от двух до пяти участников конфликта, шестеро были ранены, а многие получили травмы.
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Август Спис призвал рабочих явиться на новую демонстрацию уже на следующий день, чтобы протестовать против жестокости полиции. Из-за сильного дождя большинство демонстрантов разбежались, протестовать осталось около 200 самых упрямых. Предполагалось, что участники разойдутся и никто не пострадает, но по неизвестной причине 180 сотрудников полиции под руководством капитана Джона Бинфилда атаковала людей на площади. В рядах полиции взорвалась бомба, один офицер скончался, а еще несколько стражей порядка получили ранения. После этого переполох, полицейские открыли огонь, попадая как по активистам, так и по своим сослуживцам. Трагедия получила название “Бунт на Хеймаркет”.
После печальных происшествий к суду привлекли трех организаторов забастовки и пятерых активистов из профсоюзов, которые даже не принимали участия в демонстрации. Через год, в ноябре 1987 года, семь человек приговорили к смертной казни. Четверых повесили, один покончил с собой в камере, а остальные через семь лет вышли на свободу, получив помилование. Некоторые факты указывают на то, что злосчастную бомбу мог бросить провокатор по сговору с капитаном полиции.
Через некоторое время конгресс II Интернационала объявил 1 мая праздником – Днем труда. Таким образом, увековечили память жертв бойни в Чикаго (сколько их было, точно неизвестно). Сам праздник символизирует борьбу за права трудящихся. Вскоре памятную дату признали по всему миру и сделали ее международной. В Украине День труда в Украине провели во Львове в 1890 году (так называемая Львовская маевка). В восточных регионах страны праздник начали отмечать с начала 20 века.
Вот уже много десятилетий День труда считается в Украине государственным праздником. 1 мая 2020 года попадает на пятницу, поэтому украинцы получают дополнительный выходной и гуляют три дня подряд.
Красивые поздравления с 1 мая 2020 в стихах
Каждый работающий человек, втайне или явно, мечтает получить оригинальное праздничное поздравление. Ведь Первомай - это не только шашлыки на выходных, но и праздник всех трудящихся. Стишок очень легко отправить по СМС, главное, чтобы строчки были короткими и легко читались. Есть детские варианты и стихи для взрослых.
Важно помнить, 1 мая 2020 – это еще и праздник весны. Стоит приготовить поздравления любимому мужчине или любимой девушке. Предлагаем интересные стихотворения на русском и украинском языке.
Источник фото: cepia.ru
Поздравляю с 1 Мая!
Счастья, радости желаю.
Деньги пусть мешками прут,
И несложным будет труд.
Ведь любимая работа —
Это вовсе не забота.
Это счастье, не беда.
Поздравляю с Днем труда!
***
Сегодня праздник – Первомай!
Не работай – отдыхай.
Отметим с помпой день труда.
Тоску прогоним навсегда.
Желаю счастья вам, добра,
Удачи, радости всегда.
***
Я тебя поздравляю
С 1 Мая, с Весной.
От души пожелаю,
Оставаться собой.
Все цветы на планете
В этот день подарю.
Ведь тебя лучше нету
И за это – люблю!
***
Пускай всегда счастливым будет тот,
Кто труд - всей жизнью назовет!
Кто, не жалея времени и сил,
Преображает этот строгий мир,
Кому упорство, труд и вдохновенье
Извечный спутник и единственный кумир!
***
С 1 маем! Пусть не спится
Утром ранним в этот день.
Пусть желание трудиться
Побеждает сон и лень.
Пусть любимая работа
Вдохновляет и бодрит.
Пусть проблемы и заботы
Праздник этот победит!
***
З 1 травня милу привітаю
І такого тобі побажаю:
Щоб цвіла ти як весна,
Була весела та ясна,
Щоби сяяла як зірка,
Й не було в роботі гірко!
***
Останній місяць весняний надворі,
Вже посадили запаси з комори,
І можемо щиро весні порадіти,
Бо 1 травня нам треба зустріти!
Лишень візьмемо друзів близьких
Нам буде сумно гуляти без них!
Усмішки скрізь, веселий народ –
Всі відійшли від робочих клопот!
Тебе, мій друже, також я чекаю,
І з Днем праці від серця вітаю!
***
З Днем праці хочу привітати,
Побажати здоров'я й тепла,
Щоб кожен день удачу мати
Й робота грошей більше несла.
***
Зі святом праці вас вітаю
І такого побажаю.
Хай завжди панує мир,
На столі буде масло і сир,
Хай успішним буде труд,
Не приносить сором, бруд.
Хай порадує нас травень
Без турбот й голодних марень.
Источник фото: egf.ru
Смешные стихи для поздравления с Первомаем
День труда – это радостных весенний праздник и хороший повод, чтобы травить приколы. Если есть настроение, стоит отправить близким шуточные, юморные поздравления. Предлагаем прикольные стишки, которые порадуют трудящихся.
Поздравляю вас, трудяги,
Все мы в жизни работяги.
Кто-то пашет ради цели,
Кто-то, чтобы мозг не ели,
Кто-то, чтобы что-то кушать,
Кто-то, чтобы сплетни слушать.
Поздравляю, господа,
В этот праздник, день труда!
***
Поздравляю, поздравляю,
Мы встречаем праздник мая.
Первомай - так Первомай,
Костер в мангале разжигай.
Шашлычки, да на природе,
Ну, а кто-то в огороде,
Весенний воздух всех бодрит,
Тосковать он не велит.
***
Первомай страна встречает,
Всюду песни, звонкий смех.
Всем трудягам пожелаю —
Пусть в работе ждёт успех!
И заряд патриотизма,
Непременно, пусть растёт,
Будет много оптимизма
И любви водоворот!
***
Источник фото: forumsmile.ru
Город Юрик весь зорав,
Гриць картоплю закопав,
Петрик із криниці
Наносив водиці.
А кирпата Юля
Притягоа цибулю.
З Першотравнем люди —
Щастя усім буде!
***
З 1 травня я вітаю,
Теплих днів тобі бажаю!
Ти забудь про ті плакати,
Краще думай про лопати.
Попрацюй ти на городіі,
Як же гарно на природі…
Не забудь позагорать,
М’язи трішки накачать!
***
Першотравня чекає народ,
Щоб скопати свій город.
Дід у баби знахабнів,
На пікнік йти захотів,
Бачиш всі до лісу йдуть,
Торби ледве волочуть,
Я також хочу гуляти,
Досить на печі лежати.
І не треба нам коньяк
На ура піде первак.
З 1 травня я вітаю
Всяко різного бажаю.
Поздравления с 1 мая 2020 в прозе
Проза – самый удобный способ донести мысль своими словами. Готовый текст поздравления можно отправить любым способом: хоть по почте в виде открытки, хоть по интернету. Коллегам лучше всего подойдет официальное, а для друзей можно придумать прикол. В Украине не принято поздравлять с наступающим праздником, но если 1 мая не будет возможности пообщаться с близким человеком - лучше сделать это заранее. Не стоит готовить длинные речи – куда проще и надежнее короткие поздравительные тексты.
Искренне поздравляю вас с 1 мая, международным праздником весны, мира и труда. Желаю вам всегда иметь достойную и высокооплачиваемую работу, а также надежных помощников в любом деле. Пусть все планы сбываются, как было задумано, и всегда приносят хорошие результаты.
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Поздравляю с Днем труда 2020 – большой праздник весны и мира. Порадуемся же, что живем в свободной демократической стране, где каждый может найти работу себе по способностям и предпочтениям. Пусть этот праздник даст возможность отдохнуть, набраться сил и вдохновения перед новыми свершениями. Желаю крепкого здоровья, большой и своевременной зарплаты, упорства и уверенности в своих силах.
***
Поздравляю с праздником Первомая! Всегда стремись покорять новые вершины, люби, мечтай, строй планы, действую решительно и расчетливо. Не гонись за деньгами, пусть они сами тебя найдут. В этот весенний день желаю тебе, чтобы все мечты сбывались, семья всегда жила в достатке, а работа никогда не нагоняла тоску.
***
С праздником Мира, Весны и Труда. Желаю, чтобы работа спорилась в руках, приносила только удовольствие и финансовый достаток. Расти над собой, осваивай новые навыки и не стесняйся смелых идей. А самое главное, искореняй и всеми силами гони лень, которая может перечеркнуть все достижения. С 1 мая.
***
Сегодня празднуют Первомай! Поздравляю с праздником. Всегда стремитесь к достойной оплате труда, не упускайте перспективу и уверенно хватайте удачу за хвост. Желаю, чтобы каждый новый день приносил радость и удовлетворение от проделанной работы. А сегодня – отдыхайте и наслаждайтесь заслуженным выходным.
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