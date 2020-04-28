1 мая 2020 в Украине – это День труда, когда принято слать поздравления в стихах и прозе всем работающим людям.

Politeka.net расскажет о том, почему появился праздник и как правильно поздравить родных и близких. В 2020 году этот день продолжают отмечать во многих странах мира. Так в Беларуси, Китае, Кыргызстане, Пакистане и Шри-Ланке он известен, как День труда. До 2017 года жители Украины называли праздник по советскому обычаю: День международной солидарности рабочих, но затем название упростили до "Дня труда". В России и Таджикистане его считают также днем весны.

История появления праздника: что произошло 1 мая

Традицию основали в 1889 году и посвятили событиям в Чикаго. Согласно истории, в 1886 года жители американского города присоединились к забастовке, которая тогда гремела по всей стране. Рабочие жаловались на низкую зарплату, плохие условия а самое главное на 12-часовой трудовой день. Участники протестов требовали ввести 8-часовые смены.

Формальным поводом для забастовки стало решение владельца компании McCormick Harvester Co. модернизировать завод в Чикаго и сократить многих работников. Сначала хозяин предприятия пошел на уступки, но через некоторое время уволил всех сотрудников и заменил их новыми. После этого активисты из профсоюзов начали готовить горожан к масштабной демонстрации. Процесс возглавил Альберт Парсонс – анархист, коммунист и борец за права афроамериканцев. В демонстрации приняли участие десятки тысяч человек.

Тогда все обошлось мирно, но акция не принесла существенных плодов. Поэтому 4 мая американский журналист Август Спис устроил митинг на площади Хеймаркет. Там началась драка между активистами и новыми рабочими завода Маккормика. Разнимать их взялись более двухсот вооруженных полицейских. В итоге по разным данным были убиты от двух до пяти участников конфликта, шестеро были ранены, а многие получили травмы.

Август Спис призвал рабочих явиться на новую демонстрацию уже на следующий день, чтобы протестовать против жестокости полиции. Из-за сильного дождя большинство демонстрантов разбежались, протестовать осталось около 200 самых упрямых. Предполагалось, что участники разойдутся и никто не пострадает, но по неизвестной причине 180 сотрудников полиции под руководством капитана Джона Бинфилда атаковала людей на площади. В рядах полиции взорвалась бомба, один офицер скончался, а еще несколько стражей порядка получили ранения. После этого переполох, полицейские открыли огонь, попадая как по активистам, так и по своим сослуживцам. Трагедия получила название “Бунт на Хеймаркет”.

После печальных происшествий к суду привлекли трех организаторов забастовки и пятерых активистов из профсоюзов, которые даже не принимали участия в демонстрации. Через год, в ноябре 1987 года, семь человек приговорили к смертной казни. Четверых повесили, один покончил с собой в камере, а остальные через семь лет вышли на свободу, получив помилование. Некоторые факты указывают на то, что злосчастную бомбу мог бросить провокатор по сговору с капитаном полиции.

Через некоторое время конгресс II Интернационала объявил 1 мая праздником – Днем труда. Таким образом, увековечили память жертв бойни в Чикаго (сколько их было, точно неизвестно). Сам праздник символизирует борьбу за права трудящихся. Вскоре памятную дату признали по всему миру и сделали ее международной. В Украине День труда в Украине провели во Львове в 1890 году (так называемая Львовская маевка). В восточных регионах страны праздник начали отмечать с начала 20 века.

Вот уже много десятилетий День труда считается в Украине государственным праздником. 1 мая 2020 года попадает на пятницу, поэтому украинцы получают дополнительный выходной и гуляют три дня подряд.

Красивые поздравления с 1 мая 2020 в стихах

Каждый работающий человек, втайне или явно, мечтает получить оригинальное праздничное поздравление. Ведь Первомай - это не только шашлыки на выходных, но и праздник всех трудящихся. Стишок очень легко отправить по СМС, главное, чтобы строчки были короткими и легко читались. Есть детские варианты и стихи для взрослых.

Важно помнить, 1 мая 2020 – это еще и праздник весны. Стоит приготовить поздравления любимому мужчине или любимой девушке. Предлагаем интересные стихотворения на русском и украинском языке.

Источник фото: cepia.ru

Поздравляю с 1 Мая!

Счастья, радости желаю.

Деньги пусть мешками прут,

И несложным будет труд.

Ведь любимая работа —

Это вовсе не забота.

Это счастье, не беда.

Поздравляю с Днем труда!

***

Сегодня праздник – Первомай!

Не работай – отдыхай.

Отметим с помпой день труда.

Тоску прогоним навсегда.

Желаю счастья вам, добра,

Удачи, радости всегда.

***

Я тебя поздравляю

С 1 Мая, с Весной.

От души пожелаю,

Оставаться собой.

Все цветы на планете

В этот день подарю.

Ведь тебя лучше нету

И за это – люблю!

***

Пускай всегда счастливым будет тот,

Кто труд - всей жизнью назовет!

Кто, не жалея времени и сил,

Преображает этот строгий мир,

Кому упорство, труд и вдохновенье

Извечный спутник и единственный кумир!

***

С 1 маем! Пусть не спится

Утром ранним в этот день.

Пусть желание трудиться

Побеждает сон и лень.

Пусть любимая работа

Вдохновляет и бодрит.

Пусть проблемы и заботы

Праздник этот победит!

***

З 1 травня милу привітаю

І такого тобі побажаю:

Щоб цвіла ти як весна,

Була весела та ясна,

Щоби сяяла як зірка,

Й не було в роботі гірко!

***

Останній місяць весняний надворі,

Вже посадили запаси з комори,

І можемо щиро весні порадіти,

Бо 1 травня нам треба зустріти!

Лишень візьмемо друзів близьких

Нам буде сумно гуляти без них!

Усмішки скрізь, веселий народ –

Всі відійшли від робочих клопот!

Тебе, мій друже, також я чекаю,

І з Днем праці від серця вітаю!

***

З Днем праці хочу привітати,

Побажати здоров'я й тепла,

Щоб кожен день удачу мати

Й робота грошей більше несла.

***

Зі святом праці вас вітаю

І такого побажаю.

Хай завжди панує мир,

На столі буде масло і сир,

Хай успішним буде труд,

Не приносить сором, бруд.

Хай порадує нас травень

Без турбот й голодних марень.

Источник фото: egf.ru

Смешные стихи для поздравления с Первомаем

День труда – это радостных весенний праздник и хороший повод, чтобы травить приколы. Если есть настроение, стоит отправить близким шуточные, юморные поздравления. Предлагаем прикольные стишки, которые порадуют трудящихся.

Поздравляю вас, трудяги,

Все мы в жизни работяги.

Кто-то пашет ради цели,

Кто-то, чтобы мозг не ели,

Кто-то, чтобы что-то кушать,

Кто-то, чтобы сплетни слушать.

Поздравляю, господа,

В этот праздник, день труда!

***

Поздравляю, поздравляю,

Мы встречаем праздник мая.

Первомай - так Первомай,

Костер в мангале разжигай.

Шашлычки, да на природе,

Ну, а кто-то в огороде,

Весенний воздух всех бодрит,

Тосковать он не велит.

***

Первомай страна встречает,

Всюду песни, звонкий смех.

Всем трудягам пожелаю —

Пусть в работе ждёт успех!

И заряд патриотизма,

Непременно, пусть растёт,

Будет много оптимизма

И любви водоворот!

***

Источник фото: forumsmile.ru

Город Юрик весь зорав,

Гриць картоплю закопав,

Петрик із криниці

Наносив водиці.

А кирпата Юля

Притягоа цибулю.

З Першотравнем люди —

Щастя усім буде!

***

З 1 травня я вітаю,

Теплих днів тобі бажаю!

Ти забудь про ті плакати,

Краще думай про лопати.

Попрацюй ти на городіі,

Як же гарно на природі…

Не забудь позагорать,

М’язи трішки накачать!

***

Першотравня чекає народ,

Щоб скопати свій город.

Дід у баби знахабнів,

На пікнік йти захотів,

Бачиш всі до лісу йдуть,

Торби ледве волочуть,

Я також хочу гуляти,

Досить на печі лежати.

І не треба нам коньяк

На ура піде первак.

З 1 травня я вітаю

Всяко різного бажаю.

Поздравления с 1 мая 2020 в прозе

Проза – самый удобный способ донести мысль своими словами. Готовый текст поздравления можно отправить любым способом: хоть по почте в виде открытки, хоть по интернету. Коллегам лучше всего подойдет официальное, а для друзей можно придумать прикол. В Украине не принято поздравлять с наступающим праздником, но если 1 мая не будет возможности пообщаться с близким человеком - лучше сделать это заранее. Не стоит готовить длинные речи – куда проще и надежнее короткие поздравительные тексты.

Искренне поздравляю вас с 1 мая, международным праздником весны, мира и труда. Желаю вам всегда иметь достойную и высокооплачиваемую работу, а также надежных помощников в любом деле. Пусть все планы сбываются, как было задумано, и всегда приносят хорошие результаты.

***

Поздравляю с Днем труда 2020 – большой праздник весны и мира. Порадуемся же, что живем в свободной демократической стране, где каждый может найти работу себе по способностям и предпочтениям. Пусть этот праздник даст возможность отдохнуть, набраться сил и вдохновения перед новыми свершениями. Желаю крепкого здоровья, большой и своевременной зарплаты, упорства и уверенности в своих силах.

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Поздравляю с праздником Первомая! Всегда стремись покорять новые вершины, люби, мечтай, строй планы, действую решительно и расчетливо. Не гонись за деньгами, пусть они сами тебя найдут. В этот весенний день желаю тебе, чтобы все мечты сбывались, семья всегда жила в достатке, а работа никогда не нагоняла тоску.

***

С праздником Мира, Весны и Труда. Желаю, чтобы работа спорилась в руках, приносила только удовольствие и финансовый достаток. Расти над собой, осваивай новые навыки и не стесняйся смелых идей. А самое главное, искореняй и всеми силами гони лень, которая может перечеркнуть все достижения. С 1 мая.

***

Сегодня празднуют Первомай! Поздравляю с праздником. Всегда стремитесь к достойной оплате труда, не упускайте перспективу и уверенно хватайте удачу за хвост. Желаю, чтобы каждый новый день приносил радость и удовлетворение от проделанной работы. А сегодня – отдыхайте и наслаждайтесь заслуженным выходным.

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