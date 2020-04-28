Актриса Ада Роговцева пояснила, почему россияне пренебрежительно относятся к украинцам

"Война — это следствие советской страны! Это ведь не столкновение русскоязычных людей Донбасса с националистами, а конфликт советского сознания с мыслящими современными людьми", - считает актриса.

Также она отметила, что не все россияне плохие.

"Есть очень хорошие люди. Но и они, увы, сегодня все запрограммированы на это извращенное понимание, эту доктрину, согласно которой Украина — это какое-то условно созданное государство с каким-то недоразвитым языком. И хоть ты тресни, переубедить их не удается", - отметила актриса.

По ее словам, пренебрежительное отношение россиян к украинцам присутствовало всегда.

"Да, чуточку как к людям второго сорта. Мы смириться с этим, естественно, не можем, а они не хотят принять нас такими, какими мы есть. Признать нас самодостаточной нацией", - заключила она.

Ранее, в одном из интервью, она сравнила президента РФ с Гитлером.

"Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы", - отметила она.

Кроме того, она призывала соотечественников изолироваться от россиян, которые, по ее мнению, считают украинский народ вымышленным и не имеющим собственного языка.

Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.

Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.

Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.