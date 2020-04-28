Актриса Ада Роговцева пояснила, почему россияне пренебрежительно относятся к украинцам
"Война — это следствие советской страны! Это ведь не столкновение русскоязычных людей Донбасса с националистами, а конфликт советского сознания с мыслящими современными людьми", - считает актриса.
Также она отметила, что не все россияне плохие.
"Есть очень хорошие люди. Но и они, увы, сегодня все запрограммированы на это извращенное понимание, эту доктрину, согласно которой Украина — это какое-то условно созданное государство с каким-то недоразвитым языком. И хоть ты тресни, переубедить их не удается", - отметила актриса.
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По ее словам, пренебрежительное отношение россиян к украинцам присутствовало всегда.
"Да, чуточку как к людям второго сорта. Мы смириться с этим, естественно, не можем, а они не хотят принять нас такими, какими мы есть. Признать нас самодостаточной нацией", - заключила она.
Ранее, в одном из интервью, она сравнила президента РФ с Гитлером.
"Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, что он может убивать, руководить, кроить земли и народы", - отметила она.
Кроме того, она призывала соотечественников изолироваться от россиян, которые, по ее мнению, считают украинский народ вымышленным и не имеющим собственного языка.
Напомним, Ада Роговцева спустила россиян с небес на землю.
Как Politeka писала, что Ада Роговцева сделала откровенное признание о России.
Также Politeka писала о том, что Ада Роговцева раскрыла детали встречи с Путиным.