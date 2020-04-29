Шесть лет в Донецке прошел последний украинский митинг, после чего в город пришла «русский мир»

О событии, которое имело место 28 апреля 2014 года, в своем Twitter напомнил пользователь Виталий Овчаренко, опубликовав фотографии.

«Это был последний день, когда мы свободно носили в своем городе желто-синий флаг! Далее город погрузится в российскую тьму, в которой находится и по сей день», – подписал снимки автор.

На фото – молодые люди с украинскими флагами и плакатами за Украину. На последнем фото – флаг, испачканный в крови.

В тот день в 18.00 в центре Донецка на площади перед памятником Сергею Бубки собрались около тысячи сторонников единства Украины. Митинг проходил под охраной сотен военнослужащих внутренних войск и милиции, которые попытались заблокировать все возможные подходы к участникам украинского митинга.

Одинокие прохожие пытались, проходя мимо митингующих, кричать антиукраинские лозунги «Долой киевскую хунту!», но никакой реакции их провокации у участников украинской акции не вызывали.

После того, как украинский митинг закончился, люди вышли на проезжую часть улицы Артема и направились к «Донецк Сити». Через несколько минут после начала марша на улицу Артема со стороны Донецкой ОГА вышли около 150-200 пророссийских активистов, многие из которых них были в балаклавах, и практически все – с битами, дубинками, а кое-кто даже с саперной лопаткой.

Они кидали камни, петарды, свето-шумовые гранаты и брызгали в сторонников единства Украины из баллончиков с газом.

В результате потасовок пострадали 12 человек.

Спустя шесть лет Донецк стал депрессивным городом, откуда уехали большинство прогрессивно настроенных жителей. Недавно боевики переименовали его в Сталино.

Напомним, конфликт РФ и Украины ждет решающий поворот.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".