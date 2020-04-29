Карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно многодетным и неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и семь’ям, что были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

Во время карантина привычное состояние вещей для детей очень изменилось – они скучают за своими друзьями, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, у многих семей не всегда есть возможность обеспечить детям полноценные развлечения, купить новые игрушки или книжки.

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Именно для того, чтобы подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, Новая почта дарит 300 тысяч детских книг – иллюстрированных сказок.

Такие семьи могут получить книги, заполнив анкету по ссылке: https://cutt.ly/8yyShEm. Мы обработаем заявку и вышлем книгу как можно быстрее.

Доставляем хорошие эмоции и новости!

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Gepostet von Нова Пошта am Donnerstag, 23. April 2020