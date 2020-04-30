Российская актриса, известная по роли Констанции в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера", призналась в любви к президенту РФ Владимиру Путину



Так, в одном из интервью для российских СМИ Ирина Алферова призналась, что верит всему, что показывает российское телевидение, она будет поддерживать Владимира Путина и пойдет за ним "куда угодно".

Актриса оправдывала действия Путина, заявила, что любит Россию и Путина, а также все, что он делает, а еще считает, что Путин должен быть тираном и диктатором.

"Я люблю Россию и Путина. Я люблю все, что он делает, я преклоняюсь, что бы мне ни говорили, я считаю, что он должен быть тираном и диктатором, иначе, без этого Россия развалится, а я ее так люблю! Я за него однозначно, и пойду за ним куда угодно", – сказала Алферова.

Алферова заявила, что не побоится приехать на Донбасс, если ее "туда позовут".

Также ранее сообщалось, что Ирина Алферова об аннексии Крыма, говорит, что при украинской власти там была сплошная разруха.

"Если говорить о Крыме, да, я рада этому событию. Путин сделал все грамотно. Если бы не он, там была бы катастрофа. Сейчас начинают всё приводить в порядок", - сказала Алферова.

Также во всех бедах России она винит исключительно губернаторов, но никак не Путина.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Примогенов преподал напыщенным россиян урок истории: "И после этого Крым исконно русский?".

Также Politeka писала, что Лещенко поставил дикий ультиматум Украине: "Россия сразу Крым отдаст, если...".