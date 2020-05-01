В условиях карантина и самоизоляции человек чувствует нервное напряжение, тревогу и безысходность. Освободить свое внутреннее пространство от страха и восстановить психологическое и психическое здоровье поможет медитация. Международная компания “Маревен Фуд Европа” (ТМ «Rollton») инициировала создание первого в Украине сайта с медитациями на украинском языке.

Одним из способов психологической защиты, которое человечество создало много веков назад, является медитация. Суть ее в умении погрузить себя в состояние полной безмятежности и отрешенности от внешних объектов и внутренних переживаний. Человек, который медитирует, учится удерживать внимание на своих внутренних процессах, глядя на них как бы со стороны. Постепенно такие практики помогают более спокойно и «трезво» вести себя в сложных ситуациях.

Мировые звезды, например, с помощью медитаций снимают нервное напряжение и усталость, очищают сознание от негативных мыслей, настраивают себя на позитивный лад. Физические упражнения и техники помогают сохранить спокойствие и защитить здоровье в непростой период.

Инициативу “Маревен Фуд Европа” поддержали звезды украинского шоу-бизнеса: Маричка Падалко, Сергей Бабкин, Павел Зибров, Юрий Горбунов. Они приняли участие в записи нескольких коротких аудиомедитаций, цель которых - помочь людям и медицинским работникам пережить эпидемию.

Короткие медитации помогут избавиться от раздражительности и стресса, освободиться от страха, обид и позитивно настроиться на новый день.

Кроме этого, компания «Маревен Фуд Европа» вместе с электронной медицинской системой helsi.me поддержала более 700 медработников в 12 клиниках страны. В период с 23 по 28 апреля передано более 37 тыс. Единиц продукции компании в больницы регионов с наиболее высоким уровнем заболеваемости, а именно: Киева, Тернопольской и Черновицкой областей и в больницу Белой Церкви, где расположен завод компании.

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Также в белоцерковскую городскую больницу №3 были доставлены медицинские товары украинского производства: перчатки, маски, экспресс-тесты.

Теперь у наших врачей теперь есть возможность снять нервное напряжение и стресс, например, во время обеденного перерыва или перед сном, чтобы восстановить силы в этот нелегкий период.