В начале нового учебного года украинским школьникам придется потратить месяц на то, чтобы догнать программу, пропущенную за время карантина

Об этом заявил председатель комитета ВРУ по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак. Он отметил, что несмотря на проект «Всеукраинская школа онлайн», нельзя быть уверенными, что все школьники используют предоставленные им ресурсы.

«Ежедневно миллионы детей смотрят видеоуроки по телевизору. Впоследствии такие же проекты начали делать некоторые другие страны. Эта идея была своевременной и необходимой, а потому успешной... Однако, мы не можем быть уверенными, что все дети на 100% воспользуются нашей помощью», - отметил Бабак.

По его словам, не стоит рассчитывать, что следующий учебный год начнется как обычно. Нардеп отметил, что сначала детям предстоит потратить около месяца на корректирующие занятия, который помогут всем догнать школьную программу.

«Первый месяц обучения будет для всех корректирующим. То есть мы будем повторять все, чему должны были научиться за время карантина», - подытожил Бабак.

Ранее в Минобразования заявили, что несмотря на карантин летние каникулы в украинских школах начнутся в обычные сроки. Об этом рассказала и. о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий.

Она отметила, что в июне школьники точно не будут учиться, так как на этот месяц запланировано уже окончание учебного года. По словам Мандзий, учебный процесс в школах завершится уже в мае.

Напомним, в МОН подготовили кардинальные изменения для украинских школьников.

Как сообщала Politeka, стало известно, когда украинские школьники уйдут на каникулы: «Уроки будут проходить до…».

Также Politeka писала, что когда украинские школьники пойдут на каникулы, важное заявление Минобразования.