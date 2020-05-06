Чем ближе 75-летие победы над нацизмом, тем больше скандалов вокруг этой даты

Очередной зашквар – вручение российским президентом Владимиром Путиным северокорейском лидеру Ким Чен Ыну медали в честь 75-летия Победы.

Что в этой ситуации не так, подробно объяснил депутат Харьковского горсовета Евгений Черняк, написав гневный пост на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что Северная Корея - чуть ли не единственная страна в мире, где сегодня существуют концентрационные лагеря.

«Да-да. Те самые лагеря. Как Освенцим, Бухенвальд или Дахау. Кэчхон. Хвасон. Хверён. Они работали вчера. Работают сегодня. И будут работать завтра. По разным оценкам, в северокорейских лагерях содержится от 200 до 500 тысяч человек. Больше чем всё население Винницы, Полтавы или Чернигова. Там и сейчас ставят над людьми опыты. Применяют пытки. Женщинам там делают принудительные аборты. А перед смертью узники сами копают себе могилы. И всё это - в 21 веке», – подчеркивает автор.

И за все это, негодует он, диктатор получает медаль к годовщине победы над нацизмом.

«То есть мой дед дошёл до Берлина, чтобы через 75 лет после этого медали раздавали тем, кто держит людей в концлагерях? Вы там в своём с*аном чекистском мирке ничего часом не попутали??? Есть - Победа. Победа - она наша. Она - над нацизмом. И она - о подвиге и героизме во имя жизни. А есть – «победобесие». Его придумали чекисты-гэбисты. Оно - об их геополитических интересах и прославлении шизанутых диктаторов-убийц», – говорится в публикации.

И это ничего общего с победой не имеет, поскольку «один недоделанный фюррер наградил другого!».

«Так обо*рать 75-ый День Победы нужно было очень постараться! Но у них - получилось! Горите в аду, шизоиды хреновы! Адик вас там уже заждался!», – эмоционально подытожил свой пост Черняк.

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