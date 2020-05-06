Россияне решили устроить в бельгийском Брюсселе акцию «Бессмертный полк»

Они вышли на балкон с портретами воевавших дедов, флагами РФ и выведя детей в военной одежде с игрушечным оружием, передает Politeka.net.

Это «победобесие» показали с пафосом на одном из центральных каналов России, чтобы продемонстрировать, что «Европа с нами».

Как пишет журналист Елена Рыковцева, она была готова к тому, что к 9 мая в России организуют специальные дома, где «где специальные жильцы специально выйдут на специальные балконы», а операторы государственных каналов все это поснимают, чтобы потом показать всей стране пример массового «бессмертного полка», которому даже китайский вирус не страшен.

Однако сюжет в новостях канала «Россия 24» ввел автора в ступор.

«Но я конечно не думала, что уже сейчас, 5-го числа, увижу всю эту инсценировку ровно такой, какой заранее нарисовала в своем воображении. Бельгия!», – пишет Рыковцева.

В кадре ведущая с георгиевской лентой на плаще радостно рапортует о том, что акция «Бессмертный полк» прошла в Брюсселе, где «было принято решение выйти на балконы».

«Принято решение о добровольной явке на балконы. Ну и конечно! Специальный дом, к которому средь бела дня подгоняют камеру ВГТРК. И на балконах весь этот кукольный театр в пилотках. С лентами. Флагами. Шариками (!) Игрушечными пистолетами. И портретами ни в чем не повинных дедушек», – пишет журналист.

В кадре появляется постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов.

«Почему это мероприятие проходит 5-го, а не 9-го?- как бы сама себя спрашивает корреспондент. – А чтобы показать всем пример, Бельгия была первой! - сама же и находит правильный ответ», – подчеркивает Рыковцева.

Итог этого «концерта» неутешительный:

«Пародия на память. Как им не стыдно перед погибшими, которых они пристегнут к отчетам о своем скрепно-бюрократическом бесновании? Почему им не стыдно?».

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